Quilmes invierte más de U$S3 millones en Tucumán y amplía su producción de gaseosas

“Como tucumanos estamos muy contentos porque acabamos de presenciar lo que veníamos viendo desde el año pasado: incentivar las inversiones en la provincia en un momento económico complicado, con una inversión de más de tres millones de dólares. La planta de El Manantial es uno de los centros de producción y distribución más grandes del Noroeste argentino y esto trae aparejado no solo mayor producción, sino también dinamización de la economía y generación de nuevos puestos de trabajo”, destacó Jaldo.