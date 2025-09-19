Quilmes invierte más de U$S3 millones en Tucumán y amplía su producción de gaseosas

El gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo visitaron este viernes la Cervecería y Maltería Quilmes con motivo de la inauguración de una nueva línea llenadora de gaseosas en su Planta Manantial. La obra demandó una inversión de U$S 3.100.000 y forma parte del plan nacional de inversiones de la compañía, enfocado en la producción local de marcas internacionales.
“Como tucumanos estamos muy contentos porque acabamos de presenciar lo que veníamos viendo desde el año pasado: incentivar las inversiones en la provincia en un momento económico complicado, con una inversión de más de tres millones de dólares. La planta de El Manantial es uno de los centros de producción y distribución más grandes del Noroeste argentino y esto trae aparejado no solo mayor producción, sino también dinamización de la economía y generación de nuevos puestos de trabajo”, destacó Jaldo.
El gobernador resaltó además la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Desde el primer momento hemos venido trabajando con Quilmes, sancionando leyes que atraen inversiones y modificando cuestiones impositivas que no afectan el presupuesto provincial. Esta sinergia dinamiza los recursos en Tucumán y genera más empleo, que es lo que nosotros pretendemos”.
Por su parte, Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, señaló: “Nuestra apuesta en Tucumán y Argentina es de largo plazo. A pesar del contexto desafiante, la compañía continúa invirtiendo estratégicamente para ser más competitivos, eficientes y estar más cerca de los consumidores del Noroeste argentino”.
La nueva línea llenadora permitirá incrementar la capacidad productiva en un 20%, alcanzando un envasado de 12.000 botellas por hora en 32 presentaciones de gaseosas, incluyendo Pepsi, 7UP, Mirinda manzana y naranja, y Paso de los Toros. Con esta ampliación, la planta podrá abastecer al Noroeste argentino con producción local, eliminando la necesidad de recibir asistencia de otras plantas y reduciendo el impacto ambiental.
El proyecto contempló la adquisición de una máquina llenadora de botellas PET de última generación, que garantiza eficiencia superior al 98% y optimiza la operación, evitando el traslado de unos 35 millones de litros anuales desde otras provincias. Además de potenciar la capacidad de producción y la competitividad, la inversión refuerza el compromiso de Quilmes con el empleo local y el crecimiento sostenible, priorizando la contratación de empresas de la región.