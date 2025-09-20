Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Clever Ferreira, en la órbita de la selección paraguaya

El defensor de Atlético Tucumán volvió a recibir una notificación de la Asociación Paraguaya de Fútbol y podría ser citado para disputar dos amistosos rumbo al Mundial 2026.

Clever Ferreira volvió a ser preseleccionado por la selección paraguaya.
Hace 2 Hs

Atlético podría quedarse sin uno de sus defensores en la ventana de octubre. Clever Ferreira volvió a ingresar en el radar de la selección paraguaya y desde la Asociación ya hicieron llegar una notificación preliminar. Según trascendió, el club recibió una comunicación en la que se le pide estar atento, ya que el jugador figura entre los preseleccionados.

El proceso es similar al de la vez pasada: se trata de una lista inicial de entre 30 y 40 futbolistas, de la cual luego se irán definiendo los nombres definitivos. En el caso del defensor, la confirmación oficial se conocería en los próximos días, cuando el cuerpo técnico dé a conocer la nómina reducida para disputar los amistosos de la fecha FIFA de octubre, que lo enfrentarán a Japón el día 10 y a Corea del Sur el 14, en la gira asiática.

Ferreira ya había sido incluido en la preselección de Paraguay para la última doble fecha de Eliminatorias, aunque en esa ocasión finalmente no integró la lista definitiva. Ahora, su nombre vuelve a aparecer entre las alternativas del combinado guaraní, lo que reafirma el seguimiento que mantienen sobre su evolución en el fútbol argentino.

Desde Paraguay siguen de cerca los encuentros del Clausura, especialmente cuando se trata de rivales como River o Boca, por lo que el rendimiento de Ferreira en estos duelos podría ser determinante para asegurar su lugar. En Atlético valoran que, más allá de que aún no hay una confirmación definitiva, el hecho de estar en la consideración del seleccionado ya representa un reconocimiento al buen nivel que viene mostrando en el equipo de Lucas Pusineri.

Temas JapónClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsCorea del SurFédération Internationale de Football AssociationGustavo AlfaroSelección Paraguaya de FútbolArgentina
