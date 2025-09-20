Clever Ferreira, en la órbita de la selección paraguaya

El proceso es similar al de la vez pasada: se trata de una lista inicial de entre 30 y 40 futbolistas, de la cual luego se irán definiendo los nombres definitivos. En el caso del defensor, la confirmación oficial se conocería en los próximos días, cuando el cuerpo técnico dé a conocer la nómina reducida para disputar los amistosos de la fecha FIFA de octubre, que lo enfrentarán a Japón el día 10 y a Corea del Sur el 14, en la gira asiática.