Atlético Tucumán informó cómo será la venta de entradas para el cruce con River

Atlético Tucumán ultima detalles para el choque frente a River, que se jugará en el José Fierro con ambas parcialidades y con un fuerte operativo de seguridad. La dirigencia del club ya confirmó cómo será la venta de entradas, los precios y las condiciones que deberán cumplir los socios para asistir al partido.
El ingreso a las tribunas de calle Laprida y Chile (Luis Caro) será exclusivo para socios con la cuota al día. Para acceder, los afiliados deberán realizar el canje correspondiente a través de la web oficial o de la aplicación móvil del club. Una medida apunta a ordenar el acceso y garantizar la ubicación de los hinchas en esos sectores tradicionales del estadio.
En cuanto a las plateas, estarán disponibles únicamente de forma online mediante la página oficial y la aplicación de Atlético. Los socios podrán adquirirlas a un valor de $50.000, mientras que los no socios deberán abonar $100.000 El miércoles 17 de septiembre será el día exclusivo para que los socios compren sus ubicaciones, mientras que a partir del jueves 18 y hasta el sábado 20 a las 13 horas quedará habilitada la venta para el público en general.
Por su parte, las entradas destinadas a los hinchas visitantes estarán a la venta el viernes en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol y también el sábado en el propio estadio Monumental José Fierro. Para este sector, se habilitarán 4.000 populares a un valor de $60.000 y 250 plateas a $100.000.
El dirigente Aldo Fernández confirmó que las reuniones por seguridad se realizan a diario y que, si bien el número definitivo de efectivos se anunciará el jueves, se prevé un operativo más numeroso que el implementado en el reciente partido contra Rosario Central. La idea es asegurar que el espectáculo se desarrolle con normalidad y que el estadio luzca como en las grandes citas, con las dos hinchadas alentando a pleno.