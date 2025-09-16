Atlético Tucumán informó cómo será la venta de entradas para el cruce con River

En cuanto a las plateas, estarán disponibles únicamente de forma online mediante la página oficial y la aplicación de Atlético. Los socios podrán adquirirlas a un valor de $50.000, mientras que los no socios deberán abonar $100.000 El miércoles 17 de septiembre será el día exclusivo para que los socios compren sus ubicaciones, mientras que a partir del jueves 18 y hasta el sábado 20 a las 13 horas quedará habilitada la venta para el público en general.