El llamativo posteo del representante de Mateo Coronel: "Después de un año y medio lleno de obstáculos"

El traspaso de Mateo Coronel a Querétaro FC de México no solo marca el inicio de una nueva etapa en la carrera del delantero, también dejó un eco llamativo en redes sociales. Fue su representante, Borja García, quien compartió un mensaje sugestivo que reflejó el largo y complejo recorrido que demandó la operación.
“Después de un año y medio de mucho trabajo, de obstáculos, idas y vueltas… hoy se cumple uno de nuestros grandes objetivos: Mateo Coronel es nuevo jugador de Querétaro FC, en la Liga MX”, escribió García en su cuenta de Instagram, acompañando sus palabras con una imagen del futbolista luciendo la camiseta de su nuevo club.
El posteo no pasó inadvertido: dejó entrever las dificultades que atravesó el proceso de transferencias, una trama de gestiones y negociaciones que finalmente llegó a buen puerto. “Desearte que sea una muy buena temporada y ahora te toca romperla @mateocoronel11_ ”, agregó el agente, antes de agradecer a Álvaro Delat, director deportivo de los "Gallos Blancos".
Post Instagram
Coronel, que se despidió recientemente de Atlético tras tres años y medio en el club, registró 117 partidos oficiales, 27 goles y 8 asistencias, según los datos de @DataAtletico. Su partida deja un vacío en el equipo de Lucas Pusineri.
Con esta incorporación, el ex “Decano” inicia un nuevo desafío en el fútbol mexicano, mientras que su representante dejó claro que el camino hasta aquí estuvo lejos de ser sencillo.