Mateo Coronel fue presentado en Querétaro: “Goles, regate y mucho talento ofensivo”

El delantero argentino dejó Atlético y ya luce la camiseta de los "Gallos Blancos". El club lo recibió en redes destacando su capacidad goleadora y creatividad en ataque.

El mercado de pases sumó un movimiento importante con la partida de Mateo Coronel hacia el fútbol mexicano. El delantero argentino fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Querétaro FC, club que milita en la Liga MX, y ya posó con la camiseta de los "Gallos Blancos".

La confirmación llegó a través de las redes sociales del club, que le dieron la bienvenida con un mensaje contundente: “¡Goles, regate y mucho talento ofensivo! Mateo ya es Gallo Blanco”. De inmediato, la publicación se llenó de comentarios de hinchas mexicanos y argentinos, que desearon éxitos en esta nueva etapa de su carrera.

Coronel, de 26 años, se despidió días atrás de Atlético, donde jugó durante tres temporadas y media. En el “Decano” disputó más de un centenar de partidos, anotó goles importantes y se ganó el reconocimiento de la hinchada por su despliegue y entrega.

En Querétaro, su llegada busca reforzar el ataque de un equipo que pretende dar un salto competitivo en el torneo. Desde la dirigencia destacaron no solo sus cualidades técnicas, sino también su polifuncionalidad ofensiva, capaz de moverse como extremo o delantero central.

La Liga MX se ha convertido en los últimos años en un destino atractivo para futbolistas argentinos, y Coronel será uno de los que intentará dejar su huella. Los "Gallos Blancos" lo presentaron con orgullo y esperan que su aporte ofensivo sea determinante en la temporada.

