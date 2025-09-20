Mes del Alzheimer: cuáles son los primeros síntomas y en qué momento consultar con un médico

Este sábado es el Día Mundial del Alzheimer, la efemérides que busca, como cada 21 de septiembre, concientizar sobre esta enfermedad neurodegenerativa. La evolución de los pacientes con diagnóstico dependerá de su estilo de vida y de su estimulación, por lo que es importante estar atentos a las primeras señales.
Aunque hoy en día se conoce mucho más sobre la enfermedad, para muchas familias sigue siendo tabú. Siguen repitiéndose los casos de entornos de pacientes que se niegan a explorar los síntomas de los mayores y llevarlos a una consulta médica, lo que muchas veces lleva a una progresión acelerada del Alzheimer.
Los episodios de cambios de comportamiento en una persona con principio de Alzheimer u otra demencia muchas veces pasan desapercibidos. Sin embargo, suelen ser más notorios para las personas que conviven con el paciente. Estos son los que deben estar particularmente atentos.
Alzheimer: a qué síntomas estar atentos para una detección temprana
Especialistas indican que uno de los principales recaudos a tomar está relacionado a la memoria. Suele darse por sentado que los problemas de memoria son inevitables a partir de determinada edad. Sin embargo, los expertos que acompañan y atienden a personas con Alzheimer hacen un llamado de atención en este aspecto y destacan que los olvidos no deben ser percibidos como normales.
Hay muchos factores que pueden llevar a una consulta con un médico. Algunos de ellos -los más frecuentes- son los relacionados a la memoria, el pensamiento, razonamiento y comportamiento. Según la Mayo Clinic, las actitudes que deben llamar la atención si se prolongan en el tiempo son:
- Repetición de afirmaciones y preguntas
- Olvido de conversaciones, citas y eventos programados
- Extravío de artículos o ubicación en un orden que no corresponde al hablar
- Pérdida en lugares que eran habituales
- Olvido de nombres, familiares y objetos de uso cotidiano
Hay algunas tareas que resultan especialmente difíciles como el control de la economía y las cuentas del hogar. También es frecuente la toma de decisiones erróneas en relación a formas de cocer un alimento, a la vestimenta del día a día y al comportamiento en la socialización. Si se detectan algunos de estos síntomas en una persona, se puede dialogar para pautar una cita con un profesional y asistir juntos.