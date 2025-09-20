Secciones
SociedadSalud

Mes del Alzheimer: cuáles son los primeros síntomas y en qué momento consultar con un médico

Los olvidos no son propios de la edad y deben ser tratados cuando son recurrentes.

Estudios demuestran que la enfermedad de manifiesta en edades cada vez más tempranas. Estudios demuestran que la enfermedad de manifiesta en edades cada vez más tempranas.
Hace 1 Hs

Este sábado es el Día Mundial del Alzheimer, la efemérides que busca, como cada 21 de septiembre, concientizar sobre esta enfermedad neurodegenerativa. La evolución de los pacientes con diagnóstico dependerá de su estilo de vida y de su estimulación, por lo que es importante estar atentos a las primeras señales.

Qué incluye la dieta mediterránea: la alimentación capaz de reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Qué incluye la dieta mediterránea: la alimentación capaz de reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Aunque hoy en día se conoce mucho más sobre la enfermedad, para muchas familias sigue siendo tabú. Siguen repitiéndose los casos de entornos de pacientes que se niegan a explorar los síntomas de los mayores y llevarlos a una consulta médica, lo que muchas veces lleva a una progresión acelerada del Alzheimer.

Los episodios de cambios de comportamiento en una persona con principio de Alzheimer u otra demencia muchas veces pasan desapercibidos. Sin embargo, suelen ser más notorios para las personas que conviven con el paciente. Estos son los que deben estar particularmente atentos.

Alzheimer: a qué síntomas estar atentos para una detección temprana

Especialistas indican que uno de los principales recaudos a tomar está relacionado a la memoria. Suele darse por sentado que los problemas de memoria son inevitables a partir de determinada edad. Sin embargo, los expertos que acompañan y atienden a personas con Alzheimer hacen un llamado de atención en este aspecto y destacan que los olvidos no deben ser percibidos como normales.

Hay muchos factores que pueden llevar a una consulta con un médico. Algunos de ellos -los más frecuentes- son los relacionados a la memoria, el pensamiento, razonamiento y comportamiento. Según la Mayo Clinic, las actitudes que deben llamar la atención si se prolongan en el tiempo son:

- Repetición de afirmaciones y preguntas

- Olvido de conversaciones, citas y eventos programados

- Extravío de artículos o ubicación en un orden que no corresponde al hablar

- Pérdida en lugares que eran habituales

- Olvido de nombres, familiares y objetos de uso cotidiano

Hay algunas tareas que resultan especialmente difíciles como el control de la economía y las cuentas del hogar. También es frecuente la toma de decisiones erróneas en relación a formas de cocer un alimento, a la vestimenta del día a día y al comportamiento en la socialización. Si se detectan algunos de estos síntomas en una persona, se puede dialogar para pautar una cita con un profesional y asistir juntos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En el mes del Alzheimer, cinco actividades que ayudan a prevenir la enfermedad neurodegenerativa

En el mes del Alzheimer, cinco actividades que ayudan a prevenir la enfermedad neurodegenerativa

Las tres “C” para mejorar la calidad de vida ante el Alzheimer

Las tres “C” para mejorar la calidad de vida ante el Alzheimer

Este tipo de cáncer afecta a mujeres altas y se manifiesta con dolor abdominal

Este tipo de cáncer afecta a mujeres altas y se manifiesta con dolor abdominal

Sepsis: cómo reconocer la enfermedad, muchas veces silenciosa, que puede causar la muerte

Sepsis: cómo reconocer la enfermedad, muchas veces silenciosa, que puede causar la muerte

Los tres hábitos que mejoran nuestro sistema inmune: están comprobados por la ciencia

Los tres hábitos que mejoran nuestro sistema inmune: están comprobados por la ciencia

Lo más popular
Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada
1

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”
2

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?
3

¿Por qué es San Martín el “Padre de la Patria” y no Belgrano?

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo
4

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores
5

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos
6

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

Más Noticias
Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Dólar, Banco Central y tasas: puntos fuertes de un momento económico y político complejo

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

Las 5 claves de la semana: Milei sigue en picada: se le escapan el dólar y los gobernadores

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Una empresa de medicina prepaga no cubrió gastos de una cirugía y fue condenada

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

Acusado de amenazar a Jaldo: “Cometí un error, pido perdón; quiero volver con mi mamá”

Fórmula 1, Atlético Tucumán-River y toda la agenda deportiva para este sábado

Fórmula 1, Atlético Tucumán-River y toda la agenda deportiva para este sábado

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Comentarios