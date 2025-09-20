Mes del Alzheimer: cuáles son los primeros síntomas y en qué momento consultar con un médico

Hay algunas tareas que resultan especialmente difíciles como el control de la economía y las cuentas del hogar. También es frecuente la toma de decisiones erróneas en relación a formas de cocer un alimento, a la vestimenta del día a día y al comportamiento en la socialización. Si se detectan algunos de estos síntomas en una persona, se puede dialogar para pautar una cita con un profesional y asistir juntos.