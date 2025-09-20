Secciones
Horóscopo chino: cuáles son los signos que deberán cuidarse de los engaños, según Ludovica Squirru

Algunos signos se encontrarán más expuestos a situaciones fraudulentas que podrán traerles graves consecuencias. Los avisos de la astróloga para protegerse de los riesgos.

Las apariencias engañan y ese es el aviso de Ludovica Squirru para estos días del mes. Por esta ocasión, la astróloga advierte a los signos del horóscopo chino que deberán ser más cautelosos si quieren evitar pérdidas irreparables o decepciones. Para protegerse de fraudes o manipulaciones, los animales de la rueda zodiacal deberán reconocer los riesgos que las predicciones les pueden adelantar.

El horóscopo chino alerta que este período será más propicio a los engaños y estafas. Según las predicciones de Ludovica Squirru, algunos animales se encontrarán bajo la influencia energética que les hará más vulnerables ya sea por exceso de confianza, desconocimiento o urgencia. Por ello es que estos animales deberán reforzar su intuición, asesorarse e informarse y siempre desconfiar de lo que es demasiado prometedor.

Los signos más expuestos a las estafas

Tigre

El Tigre se encuentra en el listado de los animales que en las próximas semanas se verán más expuestos a los engaños. Esto se debe a su naturaleza más impulsiva, que les lleva a tomar decisiones movidos por su carácter apasionado y su deseo por resultados inmediatos. Así se encuentra envuelto en ofertas con ganancias excepcionales, inversiones arriesgadas o asociaciones sin garantías claras que pueden ponerle en riesgo.

Estas decisiones también pueden llevarle a un panorama más grave en el ámbito de lo legal, con juicios o conflictos con un trasfondo de engaño. Por ello es que antes de tomar una determinación, el Tigre siempre debe leer atentamente los contratos, verificar antecedentes y pensar dos veces antes de firmar o de apostar su dinero en algo incierto.

Mono

El Mono deberá contrarrestar su actitud emocionada y enérgica para mantenerse dentro de la precaución. Este signo se encontrará en mayores situaciones de exposición dentro de acciones legales, herencias, donaciones o reclamos inesperados donde existen mayores probabilidades de que ocurran promesas engañosas o trampas administrativas.

Por otro lado, el Mono deberá cuidarse de su actitud demasiado entregada. Confiar rápido en relaciones o acuerdos aparentemente inocentes podría costarle caro. Lo importante siempre es consultar, documentar y no dejar nada al azar.

Serpiente

Ludovica Squirru señaló, que, aunque este año esté regido por su energía, la Serpiente no está exenta de riesgos. Las tecnologías así como las oportunidades que se presentan seguras pueden ocultar cláusulas engañosas que este signo deberá sortear con  cuidado.

Así es que la Serpiente, para poder lidiar con el efecto "ben ming nian" (el año natal del signo) que potencia tanto los beneficios como las negatividades, deberá usar la sabiduría que le caracteriza y así contener los impulsos. Informarse de fuentes confiables será vital.

