Horóscopo chino: cuáles son los signos que deberán cuidarse de los engaños, según Ludovica Squirru

Los signos más expuestos a las estafas

Tigre

El Tigre se encuentra en el listado de los animales que en las próximas semanas se verán más expuestos a los engaños. Esto se debe a su naturaleza más impulsiva, que les lleva a tomar decisiones movidos por su carácter apasionado y su deseo por resultados inmediatos. Así se encuentra envuelto en ofertas con ganancias excepcionales, inversiones arriesgadas o asociaciones sin garantías claras que pueden ponerle en riesgo.