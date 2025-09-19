Secciones
Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

La astróloga Ludovica Squirru reveló cuáles son los tres signos del horóscopo chino que vivirán desafíos y momentos difíciles hacia finales de septiembre.

Hace 13 Min
Hace 13 Min

El horóscopo chino anticipa un cierre de septiembre con movimientos energéticos intensos, y la reconocida astróloga Ludovica Squirru advirtió que tres signos en particular deberán estar atentos. Según sus predicciones, el final del mes traerá situaciones desafiantes que pondrán a prueba la paciencia y la capacidad de adaptación de quienes nacieron bajo estos animales del zodíaco oriental.

Horóscopo chino 2025: metas que cada signo tendrá que cumplir antes de fin de año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2025: metas que cada signo tendrá que cumplir antes de fin de año, según Ludovica Squirru

Aunque no todo será negativo, la especialista aclara que estos desafíos pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje. Las advertencias de Squirru ayudan a comprender qué áreas de la vida podrían verse más afectadas y cómo enfrentar los posibles obstáculos con fortaleza y equilibrio, clave para transitar este período de cambios antes de la llegada de octubre.

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Caballo:

 “La tentación de formalizar relaciones será fuerte, pero no es el momento para casarse ni comprometerse de forma definitiva. Los caballos de 2014 estarán más protegidos, pero deberán ser cuidados por su entorno cercano”, explica Ludovica Squirru en su libro Horóscopo Chino 2025.

Gallo: 

“Tuvieron un inicio intranquilo, pero hay grandes descubrimientos más adelante. Puede salir a la luz información familiar delicada, aunque los gallos que trabajan en investigación o enseñanza harán aportes valiosos”.

Chancho:

“La mala racha continúa: la energía del gallo y de la serpiente complica el panorama. Lo mejor es descansar, evitar excesos y cumplir con pagos pendientes. La meditación y la terapia serán tus aliadas”.

