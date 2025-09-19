Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Aunque no todo será negativo, la especialista aclara que estos desafíos pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje. Las advertencias de Squirru ayudan a comprender qué áreas de la vida podrían verse más afectadas y cómo enfrentar los posibles obstáculos con fortaleza y equilibrio, clave para transitar este período de cambios antes de la llegada de octubre.