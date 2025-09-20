Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Gran parte del territorio argentino se encuentra bajo alerta, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Regiones del centro y norte del país esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, según informó el organismo en su último parte del sábado 20 a las 6.16.
El Sistema de Alerta Temprana indicó que 15 provincias están bajo alerta en diferentes regiones. Nueve de ellas comparten algunas zonas marcadas en alerta amarilla y otras zonas en alerta naranja. Son cuatro las que tienen el primer nivel de alerta y solo una, Buenos Aires, la que está completamente marcada en alerta naranja, por lo que se espera que allí los fenómenos sean particularmente intensos.
Alerta meteorológica amarilla y naranja por tormentas
Las regiones marcadas en el mapa de este sábado se dividen según los fenómenos que el SMN pronosticó. Hacia la zona central, el litoral y la Patagonia, se esperan precipitaciones de diferente intensidad que podrían llegar como lluvias o como tormentas. El borde de toda la zona señalada espera precipitaciones de menor magnitud. Pero la intensidad del pronóstico se incrementa conforme se acerca la provincia de Buenos Aires.
El sur de Corrientes, norte de Santa Fe, sudeste de Santiago del Estero, noreste de Córdoba, centro y sudeste de San Luis, centro y sur de La Pampa, la mitad oeste y el cuadrante noreste de Río Negro y el cuadrante norroeste de Chubut están bajo alerta amarilla. Se prevén precipitaciones acumuladas entre 20 a 60 milímetros y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
Toda la provincia de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, sur de Córdoba y Santa Fe y toda la provincia de Entre Ríos están bajo alerta naranja. La población deberá tener los cuidados suficientes para evitar ser perjudicada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Además, hay posibilidad de caída de granizo.
Alerta meteorológica por vientos, zonda y nevadas
En el sector oeste del país, una franja kilométrica se extiende desde el norte de Catamarca hasta el centro de Chubut, indicando diferentes niveles de alerta. En el NOA, en las regiones más cercanas al límite con Chile, Catamarca y La Rioja esperan vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Pero, hacia el centro de cada provincia, se asoma una franja naranja que indica viento zonda con velocidades de hasta 90 kilómetros por hora y reducción de la visibilidad.
En cuyo, San Juan y Mendoza tienen también alertas por vientos de la misma intensidad que en el NOA. En la Patagonia, en Neuquén, el pronóstico cambia y la alerta no es por viento ni tormentas, sino por nevadas –al igual que una pequeña región en el centro de Mendoza– con valores entre 20 y 30 centímetros de acumulación.