Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta meteorológica por vientos, zonda y nevadas

En el sector oeste del país, una franja kilométrica se extiende desde el norte de Catamarca hasta el centro de Chubut, indicando diferentes niveles de alerta. En el NOA, en las regiones más cercanas al límite con Chile, Catamarca y La Rioja esperan vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Pero, hacia el centro de cada provincia, se asoma una franja naranja que indica viento zonda con velocidades de hasta 90 kilómetros por hora y reducción de la visibilidad.