Secciones
Suscribite
Ingresar
Seguridad
“Jazo” Acevedo estará dos meses con preventiva
El miembro de “La Inimitable” fue acusado de balear a dos jóvenes en “El Sifón”.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
PRÓFUGO. Javier Acevedo estuvo un mes evadido de la Justicia.
Por
Micaela Pinna Otero
Hace 4 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Jorge Javier "Jazo" Acevedo
Inseguridad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un procedimiento con un diente permitió que un hombre volviera a ver en Canadá
Efemérides del viernes 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
El pop tucumano juega con sus propias reglas
Septiembre Musical: encuentros gratuitos con el jazz, el rock y los creadores locales
Lula asegura que vetará una amnistía para Bolsonaro
Venezuela hace maniobras militares en el Caribe
Más Noticias
Fórmula 1, Atlético Tucumán-River y toda la agenda deportiva para este sábado
Baja el desempleo en Tucumán y se demanda más trabajo
Gregorio Jesús Díaz: la historia del cura que fue un arquitecto de la esperanza entre cañaverales
Danza: una “Fe” sin esperanzas, que vive en la fuerza del presente
Broadway y Hollywood en el Concierto Pop de Primavera
El Ballet Estable recrea dos títulos clásicos
Venezuela hace maniobras militares en el Caribe
Lula asegura que vetará una amnistía para Bolsonaro
Comentarios
Navegá sin límites por $34 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más