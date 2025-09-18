“Jazo” Acevedo fue acusado de haber baleado a dos jóvenes

El líder de “La 33” logró que la Justicia le permitiera cumplir con la pena en una dependencia policial y no en el penal de Villa Urquiza porque tenía problemas con el personal del Servicio Penitenciario. En noviembre, sus compañeros de encierro de la Seccional 5ª le propinaron una feroz golpiza. Por esa situación, lo autorizaron a que cumpliera la pena con la modalidad de arresto domiciliario. Ahora se le abrió un nuevo proceso que podría terminar en la quinta condena en su contra.