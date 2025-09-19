Desde Córdoba, Javier Milei atribuyó la suba del riesgo país al "pánico político"

Milei sostuvo que la presión comenzó en febrero, cuando sectores opositores impulsaron y aprobaron una serie de leyes que, como la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario y del Garrahan. Según su visión, atentan contra el equilibrio fiscal. “Hay un empecinamiento por destruir todo lo que hemos construido. Sacaron más de 40 leyes en contra”, afirmó.