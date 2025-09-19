Fernando Batista rompió el silencio y reveló detalles inéditos sobre su cruce con Leandro Paredes: “Me dolió mucho”

El golpe de la eliminación

Más allá de ese cruce, Batista no ocultó el dolor que le generó la eliminación. La derrota 6-3 ante Colombia dejó a la Vinotinto sin chances de repechaje y al cuerpo técnico sin margen. “Había mucho nerviosismo. No quería que mis jugadores se enteren del resultado de Bolivia contra Brasil, pero cuando nos hicieron el 3-2 entramos en la locura y Colombia en la tranquilidad. Hicimos todo lo que no teníamos que hacer”, admitió.