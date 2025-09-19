Secciones
DeportesFútbol

Fernando Batista rompió el silencio y reveló detalles inéditos sobre su cruce con Leandro Paredes: “Me dolió mucho”

El exentrenador de la "Vinotinto" recordó el tenso episodio vivido en el Monumental, explicó el origen de la polémica y hasta pidió disculpas por sus declaraciones en la previa.

EN EL MONUMENTAL. El cruce entre Fernando Batista y Leandro Paredes marcó uno de los momentos más calientes del partido entre Argentina y Venezuela. EN EL MONUMENTAL. El cruce entre Fernando Batista y Leandro Paredes marcó uno de los momentos más calientes del partido entre Argentina y Venezuela.
Hace 2 Hs

La eliminación de Venezuela del Mundial 2026 dejó a Fernando Batista fuera del cargo y, a la distancia, el entrenador repasó los momentos que marcaron su ciclo. Entre ellos, un episodio que todavía le pesa: el tenso cruce con Leandro Paredes en la derrota por 3-0 ante Argentina en el Monumental.

“Me sacó del partido. A ‘Leo’ lo conozco desde los ocho años, me dolió viniendo de él”, confesó “Bocha” en diálogo con DSports Radio. “Fue una situación que no demuestra cómo es él. Yo siempre respeto al rival y a la persona, principalmente”, agregó.

El origen del malestar estuvo en la previa del encuentro, cuando Batista, en tono de broma, dijo que quería “arruinar el Messipalooza”, en referencia a lo que podía ser la última función de Lionel Messi con la Selección en el país. Esa frase no cayó bien en el plantel argentino y derivó en un fuerte intercambio en pleno partido. “Si ellos lo tomaron de mala manera, les pido disculpas. No se me caen los anillos por hacerlo”, sostuvo el DT.

El golpe de la eliminación

Más allá de ese cruce, Batista no ocultó el dolor que le generó la eliminación. La derrota 6-3 ante Colombia dejó a la Vinotinto sin chances de repechaje y al cuerpo técnico sin margen. “Había mucho nerviosismo. No quería que mis jugadores se enteren del resultado de Bolivia contra Brasil, pero cuando nos hicieron el 3-2 entramos en la locura y Colombia en la tranquilidad. Hicimos todo lo que no teníamos que hacer”, admitió.

El entrenador reconoció estar en “luto deportivo” y volvió a disculparse con la gente. “Lo único que me salió fue pedir perdón al pueblo venezolano, a los jugadores, a la federación. Son momentos feos, con llantos y bronca. Pero sé que en algún momento Venezuela va a jugar un Mundial”, expresó.

En 28 partidos al mando, Batista consiguió 9 triunfos, 8 empates y 11 derrotas. Sin embargo, se mostró conforme con el proceso. “Cuando llegamos, los jugadores no querían ir a la Selección. Hoy cuando no son convocados se lamentan. Proyectamos nueve o diez futbolistas para el recambio. Eso es dejar algo, incluso en la derrota”, manifestó.

“Hoy Venezuela tiene muchos jugadores en el radar que antes no tenía. Hicimos un gran trabajo de scouting. Pareciera que el resultado final borra todo, pero yo me voy tranquilo”, concluyó.

Temas Buenos AiresVenezuelaSelección Argentina de fútbolLeandro ParedesSelección Venezolana de FútbolFernando BatistaEliminatorias 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
1

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
2

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru
3

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre
4

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
5

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
6

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Más Noticias
¿Cómo es la posible formación de Atlético Tucumán para enfrentar a River?

¿Cómo es la posible formación de Atlético Tucumán para enfrentar a River?

River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol

River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán

El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán

River visita a Atlético Tucumán obligado a reaccionar tras el cachetazo del Palmeiras

River visita a Atlético Tucumán obligado a reaccionar tras el cachetazo del Palmeiras

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Comentarios