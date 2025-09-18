Venezuela piensa en Tite como reemplazante de Batista tras quedar afuera del Mundial 2026

El perfil de Tite

El currículum del entrenador es amplio. Con la selección brasileña conquistó la Copa América 2019, fue subcampeón en la edición de 2021 y alcanzó los cuartos de final en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. En clubes, su mayor logro lo consiguió en 2012 al frente de Corinthians, con el que ganó la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Su último trabajo fue en Flamengo en 2024, y desde septiembre pasado se encuentra libre.