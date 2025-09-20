Efemérides del sábado 20 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 20 de septiembre en Argentina se celebra el Día del Jubilado, creado en 1904 a través de la Ley 4.349 sancionada durante la presidencia de Julio Argentino Roca, y que garantizaba un beneficio previsional para los empleados públicos del Estado.
Además, también se conmemora el Día de los Novios, un homenaje que se creó con anterioridad a que el Día de San Valentín se transforme en el principal festejo romántico.
Por otro lado, luego de más de casi siete años bajo el mandato de diferentes presidentes de factos, producto de la última dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983, el 20 de septiembre de 1984 la Comisión Nacional sobre las Desapariciones de Personas (Conadep), creada por el entonces presidente Raúl Alfonsín, entregó el informe "Nunca Más", que registró cerca de 10.000 personas desaparecidas y más de 340 centros clandestinos, y que fue fundamental para el posterior Juicio a las Juntas.
En tanto, el 20 de septiembre de 1997, la banda argentina Soda Stereo, conformada por Gustavo Cerati, Héctor ‘Zeta’ Bosio y Carlos Alberto Ficicchia (Charly Alberti), realiza el último recital de su gira de despedida en el estadio de River ante más de 65.000 personas.
También se recuerda el Día Internacional del Deporte Universitario, establecido por la Unesco a través de la Resolución 38C/70 con el objetivo de "garantizar y preservar las actividades y programas deportivos en las instituciones de enseñanza superior, a fin de fomentar la ética, los sistemas de valores, la lucha contra el dopaje, el juego limpio, la educación física, un estilo de vida sano, la calidad de la vida, una educación física de calidad, la igualdad entre hombres y mujeres y la inclusión social, y garantizar así una educación física de gran calidad".
Se celebra, además, el Día Nacional del Caballo, impulsado por la Federación Ecuestre Argentina (FEA) en homenaje a los caballos Gato y Mancha, dos ejemplares argentinos que se trasladaron junto al jinete suizo Aimé Félix Tschiffely desde Buenos Aires hasta Nueva York, un trayecto de tres años y de más 21.000 kilómetros que culminó en la 5ta Avenida de Nueva York.
Efemérides 20 de septiembre
451 – Batalla de los Campos Cataláunicos: Flavio Aecio dirige a las tropas romanas y visigodas en su victoria contra los ejércitos hunos y aliados de Atila.
1519 – Magallanes parte de Sevilla comienza la primera circunnavegación exitosa al mundo.
1580 – Sir Francis Drake regresa del Lejano Oriente.
1792 – Batalla de Valmy: los franceses derrotan a los prusianos.
1840 – Muere José Gaspar Rodríguez de Francia, dictador paraguayo que gobernó entre 1814 y 1840.
1845 – El coronel Giuseppe Garibaldi se apodera de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.
1854 – Batalla de Alma: británicos y franceses derrotan a los rusos.
1880 – La ciudad de Buenos Aires es declarada capital de la República, separándosela de la jurisdicción provincial.
1896 – Se corre la primera carrera de motos, entre París y Nantes.
1904 – Se sanciona la ley Nª 4349, primera ley de jubilación, que beneficiaba a los trabajadores estatales.
1934 – Nace Sophia Loren, actriz.
1946 – Se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes.
1948 – Nace George R. R. Martin, escritor estadounidense.
1954 – Se corre el primer programa en lenguaje Fortran.
1957 – Muerte de Jean Sibelius, compositor.
1969 – Se inaugura la estación terrena de Balcarce y llegan al país las comunicaciones vía satélite.
1972 – La policía encuentra una plantación de marihuana en la granja de Paul & Linda McCartney.
1976 – Sid Berstein ofrece un concierto de caridad de $230 millones por la reunión de los Beatles.
1984 – Un coche-bomba suicida explota en la embajada de los Estados Unidos en Beirut.
1984 – La Conadep entrega su informe al Presidente Raúl Alfonsín: documenta la existencia de 340 centros clandestinos de detención y 8961 casos de desapariciones.
1990 – Saddam Hussein exige a las emisoras estadounidenses la difusión de sus mensajes.
1990 – Los Parlamentos de RDA y RFA ratifican el tratado de unión de las dos Alemanias.
1997 – Soda Stereo realiza su recital despedida, El Último Concierto, ante de más de 65.000 personas.
2002 – Muere Eduardo Gudiño Kieffer, fue un escritor y periodista argentino.