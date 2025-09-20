Efemérides del sábado 20 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

También se recuerda el Día Internacional del Deporte Universitario, establecido por la Unesco a través de la Resolución 38C/70 con el objetivo de "garantizar y preservar las actividades y programas deportivos en las instituciones de enseñanza superior, a fin de fomentar la ética, los sistemas de valores, la lucha contra el dopaje, el juego limpio, la educación física, un estilo de vida sano, la calidad de la vida, una educación física de calidad, la igualdad entre hombres y mujeres y la inclusión social, y garantizar así una educación física de gran calidad".