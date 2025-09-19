Tucumán Central venció a San Pablo y acaricia la clasificación a cuartos del Torneo Anual de la Liga Tucumana

En el grupo B, Graneros (14) sigue líder e invicto tras imponerse 1-0 como visitante ante Talleres (4) gracias a un tanto de Benjamín Ruiz Rodríguez. Los dirigidos por Mario Suárez se afianzan en la cima con siete unidades de ventaja sobre los equipos que pugnan por clasificar. En tanto, Ateneo Parroquial Alderetes (7) goleó 4-1 a Unión Simoca (4) con doblete de Mauricio Miranda y dos tantos de Nahuel Pereyra (uno de penal). Gabriel Díaz descontó para el local.