Tucumán Central venció a San Pablo y acaricia la clasificación a cuartos del Torneo Anual de la Liga Tucumana

Tucumán Central dio un paso clave hacia la clasificación a los cuartos de final del Torneo Anual de la Primera A que organiza la Liga Tucumana de Fútbol. En el marco de la sexta fecha de la zona campeonato del grupo A, el equipo dirigido por Walter Arrieta superó 3-1 a San Pablo y sumó su quinta victoria en el certamen.
Con un doblete de Bruno Medina y un tanto de Felipe Estrada, el conjunto de la capital logró despegarse en la tabla y alcanzar los 15 puntos, siete más que Almirante Brown (8), que ocupa el quinto lugar, cuando restan apenas tres jornadas para el final de esta etapa. El descuento para San Pablo fue obra de Luciano Ruiz.
En el mismo grupo, Unión del Norte empató 1-1 en su visita a Famaillá. Abrió la cuenta Gonzalo Aguirre para los cuervos de Burruyacú en la primera parte e igualó en el inicio del complemento Ricardo Sosa para el local. Además, Bella Vista (11) se metió tercero tras vencer 3-1 a Central Norte (7), con goles de Miguel Guzmán y un doblete de Luciano Argañaraz; Lucas Tartalo marcó para los perdedores.
En el grupo B, Graneros (14) sigue líder e invicto tras imponerse 1-0 como visitante ante Talleres (4) gracias a un tanto de Benjamín Ruiz Rodríguez. Los dirigidos por Mario Suárez se afianzan en la cima con siete unidades de ventaja sobre los equipos que pugnan por clasificar. En tanto, Ateneo Parroquial Alderetes (7) goleó 4-1 a Unión Simoca (4) con doblete de Mauricio Miranda y dos tantos de Nahuel Pereyra (uno de penal). Gabriel Díaz descontó para el local.
Zona Repechaje
En el grupo B, Argentinos del Norte se mantiene en lo más alto tras vencer 2-1 a San José, con goles de Andrés Padilla y Ezequiel Rossi. Descontó Elías Soria. En el grupo C, San Lorenzo de Delfín Gallo (8) aplastó 5-0 a Atlético Concepción (7) con un triplete de José Coronel, más conquistas de Alexis Medina e Isaías Andrada.
Por el interzonal B-D, Deportivo Marapa (11) se impuso 3-0 en su visita a Alto Verde (2). Los goles fueron de José Luis Rodríguez (2) y Sebastián Dip.
Primera B
La sexta fecha de la segunda fase del Torneo Anual de la Primera B también tuvo acción en busca de los cuatro ascensos. En el grupo B, Garmendia FC venció 3-1 a Sacachispa, con dos goles de Daniel Corbalán y otro de Braian Valenzuela. Descontó Maximiliano Gamboa. La jornada continuará este sábado desde las 18, con el duelo entre Trancas y Los Independientes.