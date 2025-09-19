Secciones
DeportesFútbol

Tucumán Central venció a San Pablo y acaricia la clasificación a cuartos del Torneo Anual de la Liga Tucumana

El equipo de Walter Arrieta venció 3-1 al "Paulistano" con un doblete de Bruno Medina y un tanto de Felipe Estrada. Con 15 puntos, suma su quinta victoria y sacó siete de ventaja sobre el quinto puesto.

Bruno Medina fue el autor de dos goles en el triunfo de los Bomberos. Bruno Medina fue el autor de dos goles en el triunfo de los "Bomberos". Gentileza Luciana Ramón.
Hace 32 Min

Tucumán Central dio un paso clave hacia la clasificación a los cuartos de final del Torneo Anual de la Primera A que organiza la Liga Tucumana de Fútbol. En el marco de la sexta fecha de la zona campeonato del grupo A, el equipo dirigido por Walter Arrieta superó 3-1 a San Pablo y sumó su quinta victoria en el certamen.

Con un doblete de Bruno Medina y un tanto de Felipe Estrada, el conjunto de la capital logró despegarse en la tabla y alcanzar los 15 puntos, siete más que Almirante Brown (8), que ocupa el quinto lugar, cuando restan apenas tres jornadas para el final de esta etapa. El descuento para San Pablo fue obra de Luciano Ruiz.

En el mismo grupo, Unión del Norte empató 1-1 en su visita a Famaillá. Abrió la cuenta Gonzalo Aguirre para los cuervos de Burruyacú en la primera parte e igualó en el inicio del complemento Ricardo Sosa para el local. Además, Bella Vista (11) se metió tercero tras vencer 3-1 a Central Norte (7), con goles de Miguel Guzmán y un doblete de Luciano Argañaraz; Lucas Tartalo marcó para los perdedores.

En el grupo B, Graneros (14) sigue líder e invicto tras imponerse 1-0 como visitante ante Talleres (4) gracias a un tanto de Benjamín Ruiz Rodríguez. Los dirigidos por Mario Suárez se afianzan en la cima con siete unidades de ventaja sobre los equipos que pugnan por clasificar. En tanto, Ateneo Parroquial Alderetes (7) goleó 4-1 a Unión Simoca (4) con doblete de Mauricio Miranda y dos tantos de Nahuel Pereyra (uno de penal). Gabriel Díaz descontó para el local.

Zona Repechaje

En el grupo B, Argentinos del Norte se mantiene en lo más alto tras vencer 2-1 a San José, con goles de Andrés Padilla y Ezequiel Rossi. Descontó Elías Soria.  En el grupo C, San Lorenzo de Delfín Gallo (8) aplastó 5-0 a Atlético Concepción (7) con un triplete de José Coronel, más conquistas de Alexis Medina e Isaías Andrada.

Por el interzonal B-D, Deportivo Marapa (11) se impuso 3-0 en su visita a Alto Verde (2). Los goles fueron de José Luis Rodríguez (2) y Sebastián Dip.

Primera B

La sexta fecha de la segunda fase del Torneo Anual de la Primera B también tuvo acción en busca de los cuatro ascensos. En el grupo B, Garmendia FC venció 3-1 a Sacachispa, con dos goles de Daniel Corbalán y otro de Braian Valenzuela. Descontó Maximiliano Gamboa. La jornada continuará este sábado desde las 18, con el duelo entre Trancas y Los Independientes.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
1

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
2

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru
3

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
4

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre
5

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
6

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Más Noticias
¿Cómo es la posible formación de Atlético Tucumán para enfrentar a River?

¿Cómo es la posible formación de Atlético Tucumán para enfrentar a River?

River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol

River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol

El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán

El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán

River visita a Atlético Tucumán obligado a reaccionar tras el cachetazo del Palmeiras

River visita a Atlético Tucumán obligado a reaccionar tras el cachetazo del Palmeiras

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Comentarios