Tucumán: ingenios molieron el 80% de la caña bruta que había estimado disponible la Eeaoc

Tucumán cuenta con materia prima disponible estimada de 17,6 millones de toneladas de caña bruta para molienda, de 301.770 hectáreas sembradas. Esta estimación la realiza cada año la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).
El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) difundió que al 15 de septiembre, en 159 días de zafra, los ingenios llevan moliendo 14.087.036 toneladas, alcanzando un rendimiento fabril de caña bruta de un 8,56%. Si se compara con la misma fecha de la campaña 2024 se advierte un aumento de un 3,2% respecto de la caña bruta molida.
De esta manera la zafra tucumana alcanza un avance del 80% respecto de lo estimado en el último informe de la Eeaoc, mencionado anteriormente.
Producción de azúcares
La producción de azúcar equivalente asciende a 1.205.519 toneladas. Pero este valor no puede analizarse solo, ya que representa la suma del azúcar físico total (azúcar crudo, blanco, refinado y orgánico), más el azúcar destinado a la producción de alcohol o a otros usos. La producción de azúcar físico es de 1.007.014 toneladas.
Alcoholes
En Tucumán, 10 destilerías en funcionamiento durante 193 días llevan producidos 226.387.000 litros de alcohol hidratado. La cifra implica un aumento de un 6% en volumen de producción, respecto de la zafra 2024.
Del total de alcohol producido se deshidrataron 123.650.000 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 54 % del alcohol hidratado producido.