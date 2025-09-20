Tucumán: ingenios molieron el 80% de la caña bruta que había estimado disponible la Eeaoc

El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) difundió que al 15 de septiembre, en 159 días de zafra, los ingenios llevan moliendo 14.087.036 toneladas, alcanzando un rendimiento fabril de caña bruta de un 8,56%. Si se compara con la misma fecha de la campaña 2024 se advierte un aumento de un 3,2% respecto de la caña bruta molida.