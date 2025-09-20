Secciones
EconomíaRural

Las fábricas de azúcar de Salta y de Jujuy llevan producidas casi 342.000 toneladas de azúcar

El avance de la zafra 2025 en esas provincias alcanza el 70% de las estimaciones.

NIVEL PAÍS. Hasta ahora, la Argentina molió casi 20 millones de caña bruta. NIVEL PAÍS. Hasta ahora, la Argentina molió casi 20 millones de caña bruta.
Hace 7 Hs

Los ingenios de Salta y de Jujuy llevan 123 días de molienda, durante los cuales, según lo comunicado al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), molieron un total de 5.179.030 toneladas de caña bruta.

Este número representa un avance del 70% de la zafra 2025, respecto de las estimaciones de materia prima disponible que habían informado las entidades que representan a los ingenios de estas provincias.

Durante esta cantidad de días de molienda se produjeron un total de 341.698 toneladas de azúcar físico.

Respecto de la campaña de alcohol, las cinco destilerías que se encuentran en actividad en Salta y en Jujuy han producido 137.353.000 litros de alcohol hidratado. De estos se deshidrataron 105.359.000 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 76% del alcohol hidratado producido.

Para consultar datos más detallados acerca de la producción de las provincias de Tucumán, de Salta y de Jujuy se pueden descargar los partes de producción que se publican diariamente en la página web oficial del Ipaat, www.ipaat.gov.ar.

Hasta la fecha, la zafra argentina acumula un total de 19.266.066 toneladas de caña molida bruta, lo que permitió obtener 1.348.712 toneladas de azúcar físico y 363.738.739 litros de alcohol hidratado.

Estos volúmenes reflejan el avance sostenido de la industria sucroalcoholera en el país, con una participación activa de los ingenios del NOA en una estrategia que combina producción alimentaria y energética.

Temas TucumánSaltaJujuyInstituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En Tucumán la zafra azucarera avanzó un 70%

En Tucumán la zafra azucarera avanzó un 70%

Fogliata desglosó las cifras que arrojó la zafra hasta ahora

Fogliata desglosó las cifras que arrojó la zafra hasta ahora

Lo más popular
Un procedimiento con un diente permitió que un hombre volviera a ver en Canadá
1

Un procedimiento con un diente permitió que un hombre volviera a ver en Canadá

Efemérides del viernes 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del viernes 19 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El pop tucumano juega con sus propias reglas
3

El pop tucumano juega con sus propias reglas

Septiembre Musical: encuentros gratuitos con el jazz, el rock y los creadores locales
4

Septiembre Musical: encuentros gratuitos con el jazz, el rock y los creadores locales

Lula asegura que vetará una amnistía para Bolsonaro
5

Lula asegura que vetará una amnistía para Bolsonaro

Venezuela hace maniobras militares en el Caribe
6

Venezuela hace maniobras militares en el Caribe

Más Noticias
Fórmula 1, Atlético Tucumán-River y toda la agenda deportiva para este sábado

Fórmula 1, Atlético Tucumán-River y toda la agenda deportiva para este sábado

Baja el desempleo en Tucumán y se demanda más trabajo

Baja el desempleo en Tucumán y se demanda más trabajo

Gregorio Jesús Díaz: la historia del cura que fue un arquitecto de la esperanza entre cañaverales

Gregorio Jesús Díaz: la historia del cura que fue un arquitecto de la esperanza entre cañaverales

Danza: una “Fe” sin esperanzas, que vive en la fuerza del presente

Danza: una “Fe” sin esperanzas, que vive en la fuerza del presente

Broadway y Hollywood en el Concierto Pop de Primavera

Broadway y Hollywood en el Concierto Pop de Primavera

El Ballet Estable recrea dos títulos clásicos

El Ballet Estable recrea dos títulos clásicos

Venezuela hace maniobras militares en el Caribe

Venezuela hace maniobras militares en el Caribe

Lula asegura que vetará una amnistía para Bolsonaro

Lula asegura que vetará una amnistía para Bolsonaro

Comentarios