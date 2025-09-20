Las fábricas de azúcar de Salta y de Jujuy llevan producidas casi 342.000 toneladas de azúcar

Los ingenios de Salta y de Jujuy llevan 123 días de molienda, durante los cuales, según lo comunicado al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), molieron un total de 5.179.030 toneladas de caña bruta.
Este número representa un avance del 70% de la zafra 2025, respecto de las estimaciones de materia prima disponible que habían informado las entidades que representan a los ingenios de estas provincias.
Durante esta cantidad de días de molienda se produjeron un total de 341.698 toneladas de azúcar físico.
Respecto de la campaña de alcohol, las cinco destilerías que se encuentran en actividad en Salta y en Jujuy han producido 137.353.000 litros de alcohol hidratado. De estos se deshidrataron 105.359.000 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 76% del alcohol hidratado producido.
Para consultar datos más detallados acerca de la producción de las provincias de Tucumán, de Salta y de Jujuy se pueden descargar los partes de producción que se publican diariamente en la página web oficial del Ipaat, www.ipaat.gov.ar.
Hasta la fecha, la zafra argentina acumula un total de 19.266.066 toneladas de caña molida bruta, lo que permitió obtener 1.348.712 toneladas de azúcar físico y 363.738.739 litros de alcohol hidratado.
Estos volúmenes reflejan el avance sostenido de la industria sucroalcoholera en el país, con una participación activa de los ingenios del NOA en una estrategia que combina producción alimentaria y energética.