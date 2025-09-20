Las fábricas de azúcar de Salta y de Jujuy llevan producidas casi 342.000 toneladas de azúcar

Respecto de la campaña de alcohol, las cinco destilerías que se encuentran en actividad en Salta y en Jujuy han producido 137.353.000 litros de alcohol hidratado. De estos se deshidrataron 105.359.000 litros para la mezcla de biocombustibles (alcohol anhidro o bioetanol). Este último valor equivale al 76% del alcohol hidratado producido.