Es figura en la Reserva de River, no llegó a un acuerdo por su contrato y quedó afuera del viaje a Tucumán

El caso de Jaime se arrastra desde hace meses en Núñez. El volante es una de las figuras de la categoría 2006 y su nombre aparecía en carpeta para debutar en Primera. Sin embargo, las charlas formales iniciadas en agosto no prosperaron. En los últimos días, además, cambió de representante y eso complicó aún más las tratativas. Desde el entorno del futbolista aseguran que todavía esperan una nueva propuesta, pero por ahora no hay acuerdo.