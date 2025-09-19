Es figura en la Reserva de River, no llegó a un acuerdo por su contrato y quedó afuera del viaje a Tucumán

River se prepara para visitar mañana a Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura. Marcelo Gallardo planificó llevar a varios jugadores de la Reserva para dosificar cargas pensando en la revancha contra Palmeiras por Copa Libertadores. Sin embargo, una de las principales sorpresas en la previa fue la ausencia de Cristian Jaime, el mediocampista ofensivo de 19 años que estaba a punto de tener su primera convocatoria oficial con la Primera.
El motivo: el juvenil rechazó la propuesta de contrato que le ofreció el club. Según trascendió, River buscaba blindarlo con un vínculo largo, en la misma línea de lo hecho con otros talentos como Joaquín Flores y Agustín Obregón, que esta semana extendieron su continuidad. Pero Jaime no aceptó las condiciones y, por decisión dirigencial, quedó desafectado de la nómina que viajará al “Jardín de la República”.
El caso de Jaime se arrastra desde hace meses en Núñez. El volante es una de las figuras de la categoría 2006 y su nombre aparecía en carpeta para debutar en Primera. Sin embargo, las charlas formales iniciadas en agosto no prosperaron. En los últimos días, además, cambió de representante y eso complicó aún más las tratativas. Desde el entorno del futbolista aseguran que todavía esperan una nueva propuesta, pero por ahora no hay acuerdo.
El contraste con sus compañeros es notorio. Mientras Obregón y Flores firmaron hasta 2028 con cláusulas de 100 millones de euros, Jaime no rubricó ningún papel y su futuro inmediato quedó en suspenso.
¿Quién es Cristian Jaime?
Nacido en Tigre en 2006, dio sus primeros pasos en el club Juventud de su barrio antes de pasar por Deportivo Armenio y Rincón, donde lo descubrieron los captadores de River. Su llegada al “Millonario” se produjo en infantiles y desde entonces fue escalando en las categorías juveniles, incluso compartiendo generación con Claudio “Diablito” Echeverri y Agustín Ruberto.
Zurdo, gambeteador y con buena pegada, Jaime se define como un mediocampista ofensivo con llegada al área y capacidad para recuperar la pelota en presión alta. En Reserva acumula 31 partidos oficiales y dos asistencias. “Admiro a Esequiel Barco y a Ángel Di María, trato de mirarlos para mejorar”, confesó en una entrevista reciente.