River viaja a Tucumán con varias sorpresas en la lista de convocados

Gallardo anunció la nómina para enfrentar a Atlético y sorprendió con la inclusión de futbolistas de peso como Borja, Colidio y Quintero, pese a la cercanía con la Copa Libertadores.

Marcelo Gallardo incluyó algunos nombres de jerarquía para visitar el Monumental José Fierro.
Hace 2 Hs

River dio a conocer la lista de convocados para el partido de este sábado ante Atlético, por la 9ª fecha del Torneo Clausura. El plantel dirigido por Marcelo Gallardo viajará con una nómina que mezcla juveniles con jugadores de experiencia, en la previa de la decisiva revancha de Copa Libertadores frente a Palmeiras en Brasil.

La sorpresa pasó por la inclusión de varios nombres rutilantes, entre ellos Miguel Borja, Facundo Colidio y Juan Fernando Quintero, quienes integran la delegación que estará en el Monumental José Fierro. La expectativa era que el cuerpo técnico optara por una rotación completa, pero la presencia de estas figuras abre la puerta a que River tenga un recambio de jerarquía en Tucumán.

La nómina también incluye a jóvenes que vienen sumando minutos en el Clausura, como Juan Cruz Meza, Bautista Dadín, Santiago Lencina y Agustín De la Cuesta, además de nombres consolidados como Milton Casco, Jeremías Ledesma y Sebastián Boselli.

En total, Gallardo convocó a 20 futbolistas, combinando proyección y experiencia. La lista completa es la siguiente:

- Arqueros: Ledesma, Beltrán.

- Defensores: Bustos, Boselli, Rivero, Portillo, Obregón, Giménez, Casco, González.

- Mediocampistas: De la Cuesta, Acosta, Galoppo, Galarza, Lencina, Meza, Quintero.

- Delanteros: Borja, Colidio, Dadín.

La lista de convocados de River La lista de convocados de River

El encuentro contra Atlético Tucumán está programado para las 21.15 en el Monumental José Fierro, y será un desafío particular para River, que acumula cinco partidos sin ganar en esa cancha.

La presencia de figuras de peso en la lista refleja que, más allá de la prioridad de la Copa, Gallardo busca mantener el liderazgo en el Grupo B del Clausura y cortar la racha negativa en Tucumán.

