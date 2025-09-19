River viaja a Tucumán con varias sorpresas en la lista de convocados

La sorpresa pasó por la inclusión de varios nombres rutilantes, entre ellos Miguel Borja, Facundo Colidio y Juan Fernando Quintero, quienes integran la delegación que estará en el Monumental José Fierro. La expectativa era que el cuerpo técnico optara por una rotación completa, pero la presencia de estas figuras abre la puerta a que River tenga un recambio de jerarquía en Tucumán.