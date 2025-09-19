La historia de Lautaro Millán: del Sub-20 de Argentina al Mundial con Chile

El caso de Lautaro Millán refleja las particularidades que ofrece hoy el fútbol juvenil internacional. El delantero de Independiente, nacido en Bahía Blanca, fue parte de la Selección Sub-20, pero jugará el Mundial de Chile con la camiseta de la "Roja".
Millán, que cumplió 20 años en septiembre, debutó en la Primera de Independiente en mayo de 2024 bajo la conducción de Hugo Tocalli en un empate 1-1 frente a Vélez. Desde entonces, acumuló 33 partidos y cuatro goles con el “Rojo”.
En paralelo, tuvo un recorrido en la Albiceleste juvenil: fue citado en distintas oportunidades por Diego Placente, disputó nueve encuentros y convirtió dos goles con la Sub-20. Incluso estuvo en la nómina de entrenamientos en agosto de este año, aunque había quedado fuera del último Sudamericano y se encontraba detrás de figuras como Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) en la consideración del cuerpo técnico.
La oportunidad de mayor protagonismo llegó desde el otro lado de la cordillera. Con la posibilidad de representar a Chile por ser hijo de un ciudadano chileno, Millán aceptó la convocatoria de Nicolás Córdova, DT de la Sub-20 trasandina. Según la prensa local, en la "Roja" tendrá un rol destacado y se perfila como una de las “joyas” del equipo anfitrión del certamen.
El Mundial Sub-20 de Chile se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, y Millán será una de las cartas fuertes del conjunto local.
Cabe destacar que, pese a esta decisión, su futuro en la Selección Mayor no queda cerrado. Según la normativa de la FIFA, al haber jugado en juveniles para Argentina y luego para Chile, mantiene la posibilidad de optar en el futuro por representar a la "Albiceleste" en la categoría absoluta.
De este modo, Lautaro Millán afrontará un desafío que mezcla historia personal, raíces familiares y un cambio de camiseta que lo llevará a representar a Chile nada menos que en un Mundial juvenil organizado en casa.