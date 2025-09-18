El tucumano Álvaro Montoro presente en la lista de Placente para el Mundial Sub-20

La Selección Sub-20 ya tiene definida la lista de 21 futbolistas para el Mundial de Chile 2025. El entrenador Diego Placente dio a conocer la convocatoria con presencia de jugadores que se destacan tanto en el país como en ligas internacionales.
Entre ellos aparece Álvaro Montoro, mediocampista tucumano que actualmente viste la camiseta de Botafogo de Brasil. Su inclusión llena de orgullo al norte argentino, que vuelve a tener representación en una cita mundialista juvenil. Con apenas 18 años, Montoro se ganó un lugar en la consideración de Placente por su despliegue, visión de juego y capacidad de recuperación en la mitad de la cancha. Vale mencionar que este año jugó 10 partidos en el Brasileirao con la camiseta del "Fogao", anotó dos goles y dio una asistencia.
La lista cuenta con nombres de peso que militan en el exterior como Alain Gómez (Valencia), Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen) y Mateo Silvetti (Inter Miami). También se destacan figuras de la liga argentina como Ian Subiabre (River Plate), Valente Pierani (Estudiantes de La Plata) y Valentino Acuña (Newell’s Old Boys).
A pesar de la expectativa, dos ausencias resonaron con fuerza: Claudio “Diablito” Echeverri, actualmente en Bayer Leverkusen, y Franco Mastantuono, joya de Real Madrid. Ambos eran piezas que parecían fijas en el proceso, pero finalmente no estarán en la cita mundialista.
Argentina buscará ser protagonista en Chile con una base sólida y fresca. En ese grupo, Montoro lleva la bandera tucumana como símbolo de ilusión y pertenencia.