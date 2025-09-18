El tucumano Álvaro Montoro presente en la lista de Placente para el Mundial Sub-20

Entre ellos aparece Álvaro Montoro, mediocampista tucumano que actualmente viste la camiseta de Botafogo de Brasil. Su inclusión llena de orgullo al norte argentino, que vuelve a tener representación en una cita mundialista juvenil. Con apenas 18 años, Montoro se ganó un lugar en la consideración de Placente por su despliegue, visión de juego y capacidad de recuperación en la mitad de la cancha. Vale mencionar que este año jugó 10 partidos en el Brasileirao con la camiseta del "Fogao", anotó dos goles y dio una asistencia.