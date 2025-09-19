Alpine definirá entre Colapinto y Paul Aron a su segundo piloto para 2026

“La elección está entre Franco y Paul”, señaló Briatore en diálogo con The Race, descartando la llegada de otros nombres que habían circulado, como Liam Lawson o Yuki Tsunoda. Según explicó, el criterio será incorporar al piloto que pueda “hacer el mejor trabajo” junto a Pierre Gasly, quien ya tiene asegurado su lugar en la escudería francesa.