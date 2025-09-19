Secciones
Alpine definirá entre Colapinto y Paul Aron a su segundo piloto para 2026

Flavio Briatore confirmó que la butaca restante del equipo está en disputa entre el argentino Franco Colapinto y el estonio Paul Aron. La decisión se tomará en las próximas semanas.

Alpine deberá definir entre Colapinto y Paul Aron para ser el compañero de Pierre Gasly. Alpine deberá definir entre Colapinto y Paul Aron para ser el compañero de Pierre Gasly. Foto de TyC Sports.
Hace 1 Hs

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 atraviesa un momento decisivo. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, confirmó que la elección del segundo piloto del equipo para la temporada 2026 se definirá entre el argentino y el estonio Paul Aron.

“La elección está entre Franco y Paul”, señaló Briatore en diálogo con The Race, descartando la llegada de otros nombres que habían circulado, como Liam Lawson o Yuki Tsunoda. Según explicó, el criterio será incorporar al piloto que pueda “hacer el mejor trabajo” junto a Pierre Gasly, quien ya tiene asegurado su lugar en la escudería francesa.

El plazo de la decisión

Briatore indicó que el anuncio se realizará dentro de “una o dos carreras más”, por lo que las próximas actuaciones de Colapinto y Aron serán determinantes. La evaluación se centra no solo en los resultados de pista, sino también en el rendimiento en simuladores, pruebas y la capacidad de adaptación al equipo.

El presente de Colapinto

El directivo italiano destacó la evolución del argentino: “Ahora Franco está mejor”. Reconoció que los jóvenes llegan a la F1 bajo mucha presión y que “es difícil gestionar el auto y hablar con los ingenieros en un equipo enorme, de mil personas”, pero que con el correr de las carreras se observa la mejora.

Colapinto, que ya tuvo participación en prácticas oficiales de Grandes Premios como Azerbaiyán, busca aprovechar estas oportunidades para mostrar que puede ser algo más que un piloto de simulador. En esa sesión, finalizó 19° y 20°, pero sumó kilómetros valiosos con el auto de Alpine.

La competencia de Paul Aron

Por su parte, Paul Aron (21 años) también cuenta con credenciales importantes. Fue quien manejó el A525 en los entrenamientos libres del último GP de Italia en Monza y durante 2025 participó activamente en el simulador, en el programa TPC (con autos de temporadas anteriores) y en tests de neumáticos Pirelli.

Briatore lo definió como “un buen chico y un piloto muy rápido”, confirmando que es el rival directo de Colapinto en esta pulseada interna.

La butaca de Alpine para 2026 se resolverá en las próximas semanas y está claro que se trata de un mano a mano: Colapinto o Aron. Para el piloto argentino, el desafío será demostrar en pista que está listo para consolidarse como titular en la Fórmula 1.

