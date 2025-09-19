River busca cortar su racha adversa en el Monumental José Fierro

River volverá a presentarse en el estadio Monumental José Fierro, un escenario que en los últimos años le ha resultado desfavorable. El conjunto de Núñez lleva cinco partidos consecutivos sin ganar en Tucumán frente a Atlético, con cuatro empates y una derrota.
La última victoria de River en esa cancha fue en marzo de 2019, con un gol de Cristian Ferreira por 1-0. Desde entonces, los resultados fueron los siguientes:
- 2020: empate 1-1 en la última fecha de la Superliga, resultado que permitió a Boca quedarse con el título.
- 2021: igualdad 1-1, con un equipo alternativo; Jonathan Cabral abrió el marcador para Atlético y Julián Álvarez lo empató en el segundo tiempo.
- 2023: empate 1-1, con rotación de plantel; gol de Mateo Coronel para el local y empate en contra de Joaquín Pereyra.
- 2024: empate 0-0 con polémica; Esequiel Barco falló dos penales (y se pelea con Miguel Borja), tras lo cual el técnico Martín Demichelis decidió reemplazarlo en el entretiempo.
En el mismo período, cuando el cruce se disputó en el estadio Monumental de Núñez, River logró imponerse en tres de los últimos cuatro enfrentamientos, lo que marca la diferencia entre ambos escenarios.
El contexto del partido de este sábado estará condicionado por la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo jugará el miércoles la revancha de cuartos de final ante Palmeiras en Brasil, por lo que el entrenador resolvió presentar en Tucumán una formación alternativa, con mayoría de juveniles y suplentes.
Aunque el resultado no modificará la preparación para la Copa, River buscará cortar la racha de cinco partidos sin triunfos en el José Fierro y sostener su liderazgo en el Grupo B del Torneo Clausura.