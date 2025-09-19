Secciones
DeportesFútbol

River busca cortar su racha adversa en el Monumental José Fierro

El “Millonario” acumula cinco partidos sin ganar en Tucumán, incluido el empate que le costó la Superliga 2019/20. Mañana intentará romper la sequía con un equipo alternativo ante Atlético Tucumán.

El Monumental José Fierro es un recinto complicado para Marcelo Gallardo. El Monumental José Fierro es un recinto complicado para Marcelo Gallardo. Foto tomada de Olé.
Hace 1 Hs

River volverá a presentarse en el estadio Monumental José Fierro, un escenario que en los últimos años le ha resultado desfavorable. El conjunto de Núñez lleva cinco partidos consecutivos sin ganar en Tucumán frente a Atlético, con cuatro empates y una derrota.

La última victoria de River en esa cancha fue en marzo de 2019, con un gol de Cristian Ferreira por 1-0. Desde entonces, los resultados fueron los siguientes:

- 2020: empate 1-1 en la última fecha de la Superliga, resultado que permitió a Boca quedarse con el título.

- 2021: igualdad 1-1, con un equipo alternativo; Jonathan Cabral abrió el marcador para Atlético y Julián Álvarez lo empató en el segundo tiempo.

- 2023: empate 1-1, con rotación de plantel; gol de Mateo Coronel para el local y empate en contra de Joaquín Pereyra.

- 2024: empate 0-0 con polémica; Esequiel Barco falló dos penales (y se pelea con Miguel Borja), tras lo cual el técnico Martín Demichelis decidió reemplazarlo en el entretiempo.

En el mismo período, cuando el cruce se disputó en el estadio Monumental de Núñez, River logró imponerse en tres de los últimos cuatro enfrentamientos, lo que marca la diferencia entre ambos escenarios.

El contexto del partido de este sábado estará condicionado por la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo jugará el miércoles la revancha de cuartos de final ante Palmeiras en Brasil, por lo que el entrenador resolvió presentar en Tucumán una formación alternativa, con mayoría de juveniles y suplentes.

Aunque el resultado no modificará la preparación para la Copa, River buscará cortar la racha de cinco partidos sin triunfos en el José Fierro y sostener su liderazgo en el Grupo B del Torneo Clausura.

Temas Club Atlético River PlateMarcelo GallardoClub Atlético TucumánTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
1

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
2

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru
4

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
5

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”
6

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Más Noticias
River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol

River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol

El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán

El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán

River visita a Atlético Tucumán obligado a reaccionar tras el cachetazo del Palmeiras

River visita a Atlético Tucumán obligado a reaccionar tras el cachetazo del Palmeiras

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Comentarios