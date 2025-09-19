River pondrá un equipo alternativo frente a Atlético Tucumán pensando en Palmeiras

Entre ellos aparecen Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, quienes jugaron solo un tiempo en la victoria de la Reserva frente a Riestra y tienen grandes chances de ser titulares. También se perfilan para sumar minutos Santiago Lencina, Agustín de la Cuesta e Ian Subiabre. Este último atraviesa un momento clave, ya que su renovación contractual condiciona además su participación en el Mundial Sub-20.