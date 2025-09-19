River pondrá un equipo alternativo frente a Atlético Tucumán pensando en Palmeiras

El duelo de este sábado entre Atlético y River en el Monumental José Fierro se jugará bajo un contexto muy particular. Con la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras en curso, Marcelo Gallardo decidió preservar a todos sus titulares y presentará un equipo alternativo en el Clausura.
La decisión está directamente ligada a la prioridad absoluta que representa la revancha en Brasil, el miércoles próximo. La superposición de fechas obligó al entrenador a volcarse por completo al certamen continental, que es considerado el objetivo máximo del año. En Núñez lo tienen claro: “todos los cañones apuntan al miércoles”.
En lo que respecta al torneo local, River llega puntero en el Grupo B, con dos puntos de ventaja sobre Deportivo Riestra. Si bien buscará un buen resultado en Tucumán para sostener la cima, el cuerpo técnico entiende que tiene margen suficiente de cara a la clasificación a instancias decisivas.
Formación con juveniles
El once se terminará de definir tras el último entrenamiento de este viernes, cuando también se anuncie la lista de convocados. Se espera que la nómina esté compuesta mayormente por juveniles, con nombres que ya vienen mostrando rodaje en Reserva.
Entre ellos aparecen Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, quienes jugaron solo un tiempo en la victoria de la Reserva frente a Riestra y tienen grandes chances de ser titulares. También se perfilan para sumar minutos Santiago Lencina, Agustín de la Cuesta e Ian Subiabre. Este último atraviesa un momento clave, ya que su renovación contractual condiciona además su participación en el Mundial Sub-20.
Bajas y confirmaciones
River no podrá contar con Sebastián Driussi, quien sufrió un desgarro y estará al margen por al menos tres semanas. Su ausencia es sensible no solo en el Clausura, sino también en la vuelta ante Palmeiras, por lo que Gallardo trabaja en encontrarle reemplazo.
La probable formación de River ante Atlético Tucumán sería la siguiente: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez y Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De la Cuesta, Juan Cruz Meza y Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín.