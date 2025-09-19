Secciones
River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol

En un móvil de LA GACETA Play, Matías Auad mostró el clima en la puerta de la Liga Tucumana de Fútbol durante la venta de entradas visitantes para el partido entre Atlético y River.

Hace 1 Hs

La mañana en la Liga Tucumana de Fútbol estuvo marcada por la pasión y la ansiedad. Desde las 9, los hinchas de River hicieron fila para asegurarse un lugar en el Monumental José Fierro, donde mañana el equipo de Marcelo Gallardo enfrentará a Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura. 

Aunque la venta comenzó temprano, la fila se desarmó rápido: los simpatizantes del “Millonario” llegaron de madrugada y para media mañana ya casi no quedaban hinchas esperando. “La verdad, estuvo retranqui el tema de la fila para sacar entrada. Muy rápido”, contó Martín Villa, tucumano que volvió anoche de Brasil tras haber seguido a River en el partido de semifinales ante Palmeiras por la Copa Libertadores. Entre risas, confesó que incluso dejó un cumpleaños familiar por su pasión: “Se deja muchas cosas, se deja familia. Yo tengo un hijo, pero por River no importa nada. A veces me tocó dejar el cumpleaños de mi mamá. Uno hace cada locura”.

El clima en la puerta de la Liga mezclaba camisetas, banderas, puestos de merchandising y hasta la posibilidad de sacarse una foto con una réplica de la Copa Libertadores. Ariel, un vendedor llegado desde Buenos Aires, ofrecía camisetas retro a 25.000 pesos y explicaba que seguir al equipo también es un modo de vida: “Es prácticamente un trabajo, hay un mercado que abastecer. Hoy de River, mañana de Atlético, del que dé plata”, ironizó entre risas.

Otros apostaron a la nostalgia y a la foto soñada. Rocío, encargada de un stand con la réplica del trofeo continental, cobraba 2.000 pesos por cada retrato con la copa: “A la gente le llama la atención. Es pesada y está actualizada hasta Fluminense 2023”.

Entre los hinchas también apareció Franco, emocionado con su entrada en mano pese al alto costo: “Popular, 60 lucas. Uno lo piensa, pero es River. Para mí es todo, es sentimiento, es pasión. Soy hincha desde que tengo uso de razón”. Más allá de la alegría, también pidió conciencia en la previa del partido: “Ya debemos comenzar a pensar que esto no es una guerra, simplemente es fútbol. Estaría bueno que vuelva la hinchada visitante”.

Las escenas también dejaron espacio para el humor. Una pareja, Leo y Rocío, discutía entre talles de camisetas y pasiones cruzadas. Ella, más práctica, buscaba hacerle un regalo; él, tatuaje en la pierna incluido, lo tenía claro: “Primero River, después todo lo demás”. 

El partido de mañana genera expectativa doble: por un lado, Atlético buscará sumar para no alejarse de la zona de clasificación a las copas internacionales. Por otro, River piensa en Brasil y en revertir la serie de Copa Libertadores contra Palmeiras. Mientras tanto, en Tucumán, la pasión ya se hizo sentir desde la calle Sarmiento hasta Laprida, con hinchas, vendedores y un operativo de seguridad que promete estar bajo la lupa después de los incidentes recientes con Rosario Central. 

