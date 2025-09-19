River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol

Aunque la venta comenzó temprano, la fila se desarmó rápido: los simpatizantes del “Millonario” llegaron de madrugada y para media mañana ya casi no quedaban hinchas esperando. “La verdad, estuvo retranqui el tema de la fila para sacar entrada. Muy rápido”, contó Martín Villa, tucumano que volvió anoche de Brasil tras haber seguido a River en el partido de semifinales ante Palmeiras por la Copa Libertadores. Entre risas, confesó que incluso dejó un cumpleaños familiar por su pasión: “Se deja muchas cosas, se deja familia. Yo tengo un hijo, pero por River no importa nada. A veces me tocó dejar el cumpleaños de mi mamá. Uno hace cada locura”.