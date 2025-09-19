Atlético Tucumán-River: cómo será el operativo de ingresos en el Monumental José Fierro

Según lo informado por la institución de 25 de Mayo y Chile, los ingresos estarán claramente diferenciados. La parcialidad visitante tendrá habilitado el acceso por la calle Perú y luego por el pasaje Atlético, desde donde podrán dirigirse hacia la tribuna destinada exclusivamente para los hinchas de River. Se trata de un punto clave del operativo, con vallados y cortes que buscarán evitar cruces con los simpatizantes locales.