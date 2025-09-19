Secciones
DeportesFútbol

Atlético Tucumán-River: cómo será el operativo de ingresos en el Monumental José Fierro

El partido de mañana a las 21.15 tendrá accesos diferenciados para amabas parcialidades. Los hinchas de River ingresarán por el pasaje Atlético hacia la tribuna de calle Bolivia.

Hace 1 Hs

El Monumental José Fierro se prepara para una de las noches más convocantes del año. Este sábado, desde las 21.15, Atlético recibirá a River por la novena fecha del Clausura, y la organización diagramó un operativo especial de accesos para ordenar la llegada del público y garantizar seguridad en el estadio.

Según lo informado por la institución de 25 de Mayo y Chile, los ingresos estarán claramente diferenciados. La parcialidad visitante tendrá habilitado el acceso por la calle Perú y luego por el pasaje Atlético, desde donde podrán dirigirse hacia la tribuna destinada exclusivamente para los hinchas de River. Se trata de un punto clave del operativo, con vallados y cortes que buscarán evitar cruces con los simpatizantes locales.

En cuanto a la hinchada “decana”, los ingresos se distribuirán de la siguiente manera: 

- Platea: se puede ingresar la calle Bolivia y por la esquina de la calle Chile

- Popular local: entradas dispuestas sobre Chile y Laprida.

Post Instagram

A la vez, se establecieron cortes de tránsito sin acceso peatonal ni vehicular en varias arterias cercanas, por lo que se recomienda a los hinchas llegar con tiempo para evitar demoras y poder disfrutar del recibimiento del equipo.

Desde Atlético recordaron que los socios pueden chequear el estado de cuenta en la app oficial o acercarse a la oficina del club (lunes a viernes de 10 a 20) para resolver cualquier inconveniente.

