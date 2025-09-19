Atlético Tucumán-River: cómo será el operativo de ingresos en el Monumental José Fierro

El Monumental José Fierro se prepara para una de las noches más convocantes del año. Este sábado, desde las 21.15, Atlético recibirá a River por la novena fecha del Clausura, y la organización diagramó un operativo especial de accesos para ordenar la llegada del público y garantizar seguridad en el estadio.
Según lo informado por la institución de 25 de Mayo y Chile, los ingresos estarán claramente diferenciados. La parcialidad visitante tendrá habilitado el acceso por la calle Perú y luego por el pasaje Atlético, desde donde podrán dirigirse hacia la tribuna destinada exclusivamente para los hinchas de River. Se trata de un punto clave del operativo, con vallados y cortes que buscarán evitar cruces con los simpatizantes locales.
En cuanto a la hinchada “decana”, los ingresos se distribuirán de la siguiente manera:
- Platea: se puede ingresar la calle Bolivia y por la esquina de la calle Chile
- Popular local: entradas dispuestas sobre Chile y Laprida.
Post Instagram
A la vez, se establecieron cortes de tránsito sin acceso peatonal ni vehicular en varias arterias cercanas, por lo que se recomienda a los hinchas llegar con tiempo para evitar demoras y poder disfrutar del recibimiento del equipo.
Desde Atlético recordaron que los socios pueden chequear el estado de cuenta en la app oficial o acercarse a la oficina del club (lunes a viernes de 10 a 20) para resolver cualquier inconveniente.