Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Pusineri admitió la cuenta pendiente de Atlético Tucumán: “En los últimos años, solo ganó seis veces en 53 visitas”

El técnico del “Decano” habló en la previa al duelo frente al “Millonario”. Reconoció el flojo rendimiento como visitante, celebró la recuperación de jugadores clave y valoró la predisposición del plantel para adaptarse a distintos esquemas.

Lucas Pusineri se mostró autocrítico por las dos derrotas consecutivas en condición de visitante. Lucas Pusineri se mostró autocrítico por las dos derrotas consecutivas en condición de visitante. Marcelo Manera / Especial para La Gaceta
Hace 2 Hs

Atlético se prepara para recibir a River en el Monumental José Fierro, y Lucas Pusineri dejó varias definiciones en la antesala de un partido que genera máxima expectativa en la ciudad. Entre la autocrítica y la ilusión, el entrenador hizo foco en la necesidad de ser competitivos, en el regreso de piezas fundamentales y en la preparación táctica para enfrentar al líder.

“Estamos preparando el partido, primero recuperando a los futbolistas y después dándoles las herramientas necesarias para saber qué hacer en defensa y en ataque”, explicó. Y agregó, con tono de balance: “Atlético en los últimos tres años jugó 53 partidos de visitante y ganó solamente seis. Es una cuenta pendiente para la institución y también para mí como conductor. Tenemos que mejorar eso a futuro”, explicó.

Trabajo en el estadio y variantes tácticas

El DT contó que busca acercar al plantel al escenario de la competencia: “Me gusta venir al estadio por lo menos una vez por semana, para que los jugadores se sientan cómodos con las dimensiones reales. Hoy practicamos movimientos ofensivos y cerramos con una práctica de fútbol”, dijo.

En lo táctico, volvió a insistir en la flexibilidad: “La línea de cinco y el 4-4-2 son los dos esquemas que tenemos entrenados. Ponemos un ojo en el rival, pero siempre intentamos potenciar lo nuestro. Los futbolistas están predispuestos a los cambios y eso es muy bueno”, dijo.

La recuperación de referentes

La buena noticia para Atlético es que el técnico contará con plantel casi completo. “Leandro Díaz cumplió su fecha de suspensión, Clever Ferreira ya superó la molestia muscular y se reincorporó, e Ignacio Galván también volvió a entrenarse con el grupo. Tenemos a todos a disposición”, destacó.

Expectativa ante River

Sobre el rival, Pusineri no se dejó llevar por los nombres: “River tiene un plantel largo. No importa quién juegue, porque cualquiera que esté en su lista tiene condiciones. Nosotros debemos pensar en lo nuestro y en mostrar la contundencia que tenemos de local”.

Finalmente, el DT dejó un mensaje cargado de motivación: “Ganar siempre es una bocanada de oxígeno, una alegría plena. Intentaremos hacer un buen partido y que eso se vea reflejado en el resultado. Los objetivos están claros: ser competitivos, dar pelea y quedarnos con el partido”.

Con la ilusión de apoyarse en su gente y con el regreso de jugadores claves, Atlético se alista para un duelo que promete ser de alto voltaje en el Monumental José Fierro.

Temas Club Atlético River PlateLeandro DíazLucas PusineriClub Atlético TucumánTorneo Clausura 2025Ignacio GalvánClever Ferreira
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
1

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
2

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru
4

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
5

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”
6

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Más Noticias
River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol

River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol

El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán

El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán

River visita a Atlético Tucumán obligado a reaccionar tras el cachetazo del Palmeiras

River visita a Atlético Tucumán obligado a reaccionar tras el cachetazo del Palmeiras

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Comentarios