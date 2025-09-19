Pusineri admitió la cuenta pendiente de Atlético Tucumán: “En los últimos años, solo ganó seis veces en 53 visitas”

“Estamos preparando el partido, primero recuperando a los futbolistas y después dándoles las herramientas necesarias para saber qué hacer en defensa y en ataque”, explicó. Y agregó, con tono de balance: “Atlético en los últimos tres años jugó 53 partidos de visitante y ganó solamente seis. Es una cuenta pendiente para la institución y también para mí como conductor. Tenemos que mejorar eso a futuro”, explicó.