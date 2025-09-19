Mercados en alerta: las acciones operan en terreno negativo y el riesgo país se acerca a los 1.500 puntos

Las turbulencias continúan este viernes en el mercado bursátil argentino. Los bonos soberanos, tras un repunte inicial, revirtieron su desempeño y acentuaron los números rojos durante la tarde, acumulando una pérdida promedio de 25% en lo que va de septiembre.
Según datos del EMBI+ Argentina, elaborado por JP Morgan, el riesgo país ascendía a las 12.50 unas 40 unidades, ubicándose en 1.496 puntos básicos, luego de un inicio bajista en Wall Street. Entre los títulos más afectados se destacó la caída del 3,5% en el Bonar 2038 (AE38).
El comportamiento de los bonos Globales y la evolución del riesgo país concentran la atención de operadores e inversores, ya que la dinámica de los precios y el indicador de riesgo marcan el rumbo de los activos argentinos en los mercados internacionales.
El dólar oficial supera la barrera de los $1.500 en el Banco Nación
En tanto, el dólar oficial registra un incremento de $20, colocándose a $1.515 en las pantallas del Banco Nación, marcando un nuevo máximo nominal. En el mercado mayorista, el tipo de cambio opera a $1.475, un aumento mensual de 9,8%, muy cerca del techo de la banda cambiaria, que se ubica en $1.475,3.
Ayer, frente a la presión sobre el dólar, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender la política cambiaria. En declaraciones al canal de streaming Carajo, aseguró: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda" y enfatizó que no se modificará el esquema de bandas.
Además, destacó que el Banco Central está “muy bien capitalizado” y que hay “suficientes dólares para todos”. "A los que por ahí se les ocurre por qué no flota y usan los dólares para recomprar deuda, nada de eso estaba previsto en el programa", agregó.
La fuerte intervención del Banco Central (BCRA) y la suba de los tipos de cambio paralelos reflejan un clima de incertidumbre en el mercado cambiario. Incluso el dólar cripto se sumó a la tendencia alcista, cotizando a $1.534,39, lo que evidencia que la presión se extiende a todos los segmentos del mercado.