Secciones
EconomíaNoticias económicas

Mercados en alerta: las acciones operan en terreno negativo y el riesgo país se acerca a los 1.500 puntos

Tras un inicio positivo, los bonos soberanos revirtieron su rumbo y acumulan pérdidas promedio de 25% en septiembre, generando preocupación entre los inversores.

Mercados en alerta: las acciones operan en terreno negativo y el riesgo país se acerca a los 1.500 puntos
Hace 1 Hs

Las turbulencias continúan este viernes en el mercado bursátil argentino. Los bonos soberanos, tras un repunte inicial, revirtieron su desempeño y acentuaron los números rojos durante la tarde, acumulando una pérdida promedio de 25% en lo que va de septiembre.

Según datos del EMBI+ Argentina, elaborado por JP Morgan, el riesgo país ascendía a las 12.50 unas 40 unidades, ubicándose en 1.496 puntos básicos, luego de un inicio bajista en Wall Street. Entre los títulos más afectados se destacó la caída del 3,5% en el Bonar 2038 (AE38).

El comportamiento de los bonos Globales y la evolución del riesgo país concentran la atención de operadores e inversores, ya que la dinámica de los precios y el indicador de riesgo marcan el rumbo de los activos argentinos en los mercados internacionales.

El dólar oficial supera la barrera de los $1.500 en el Banco Nación

En tanto, el dólar oficial registra un incremento de $20, colocándose a $1.515 en las pantallas del Banco Nación, marcando un nuevo máximo nominal. En el mercado mayorista, el tipo de cambio opera a $1.475, un aumento mensual de 9,8%, muy cerca del techo de la banda cambiaria, que se ubica en $1.475,3.

Ayer, frente a la presión sobre el dólar, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender la política cambiaria. En declaraciones al canal de streaming Carajo, aseguró: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda" y enfatizó que no se modificará el esquema de bandas.

Además, destacó que el Banco Central está “muy bien capitalizado” y que hay “suficientes dólares para todos”. "A los que por ahí se les ocurre por qué no flota y usan los dólares para recomprar deuda, nada de eso estaba previsto en el programa", agregó.

La fuerte intervención del Banco Central (BCRA) y la suba de los tipos de cambio paralelos reflejan un clima de incertidumbre en el mercado cambiario. Incluso el dólar cripto se sumó a la tendencia alcista, cotizando a $1.534,39, lo que evidencia que la presión se extiende a todos los segmentos del mercado.

Temas Estados Unidos de AméricaTucumánBuenos AiresBanco Central de la República ArgentinaJP MorganWall StreetLuis CaputoSantiago Bausili
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La volatilidad económica golpea la imagen de Milei y acrecienta el pesimismo social

La volatilidad económica golpea la imagen de Milei y acrecienta el pesimismo social

El riesgo país se acerca a los 1.200 puntos y los bonos en dólares profundizan su caída

El riesgo país se acerca a los 1.200 puntos y los bonos en dólares profundizan su caída

Vinos: se retrae el mercado interno y disminuyen las exportaciones

Vinos: se retrae el mercado interno y disminuyen las exportaciones

Volvió a subir el riesgo país: alcanzó el valor más alto en casi un año

Volvió a subir el riesgo país: alcanzó el valor más alto en casi un año

El PBI cayó en el segundo trimestre por primera vez en un año: el consumo se contrajo 1,1%

El PBI cayó en el segundo trimestre por primera vez en un año: el consumo se contrajo 1,1%

Lo más popular
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
1

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
2

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
4

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime
5

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre
6

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

Más Noticias
Una provincia anunció el pago de un bono especial de $120.000 para sus empleados estatales

Una provincia anunció el pago de un bono especial de $120.000 para sus empleados estatales

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Fundación del Tucumán: cuatro décadas siendo el motor de empresas del norte argentino

Fundación del Tucumán: cuatro décadas siendo el motor de empresas del norte argentino

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

Comentarios