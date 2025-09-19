El tucumano Joaquín Flores firmó su extensión con River en la previa al partido contra Atlético Tucumán

Para Tucumán, la firma de Flores significa un nuevo motivo de orgullo: se trata de otro futbolista de la provincia que alcanza un contrato profesional con uno de los clubes más grandes del país. En un contexto donde River sigue apostando fuerte a la proyección de sus juveniles, la presencia de un taficeño en esa lista confirma la vigencia y el alcance del semillero tucumano.