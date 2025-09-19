El tucumano Joaquín Flores firmó su extensión con River en la previa al partido contra Atlético Tucumán

Hoy por la mañana, las oficinas del estadio Mâs Monumental fueron escenario de una jornada especial para tres futbolistas del semillero de River. Entre ellos, la noticia con sabor local: el tucumano Joaquín Flores, oriundo de Tafí Viejo, firmó su contrato profesional con el club de Núñez.
El delantero, de 20 años, extendió su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2028, en lo que representa un paso trascendental en su carrera. Zurdo y con proyección ofensiva, Flores se formó en las divisiones inferiores del “millonario” y viene sumando minutos en Reserva, con la ilusión de seguir acercándose a la Primera.
Junto a él, otros dos juveniles rubricaron sus contratos. El marcador central Facundo González (San Francisco, Córdoba), nacido en 2006, selló su primer vínculo profesional hasta diciembre de 2028. En tanto, Agustín Obregón (San Isidro, Buenos Aires), lateral o volante derecho, extendió su relación con River hasta diciembre de 2027.
Para Tucumán, la firma de Flores significa un nuevo motivo de orgullo: se trata de otro futbolista de la provincia que alcanza un contrato profesional con uno de los clubes más grandes del país. En un contexto donde River sigue apostando fuerte a la proyección de sus juveniles, la presencia de un taficeño en esa lista confirma la vigencia y el alcance del semillero tucumano.
Con contrato asegurado por los próximos tres años, Flores afronta ahora el desafío de afianzarse en Reserva y dar el salto definitivo al plantel profesional. Su sueño es debutar en Primera con la camiseta de River y, a la vez, convertirse en un nuevo embajador del fútbol de Tafí Viejo en la élite.