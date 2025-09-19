Secciones
DeportesFútbol

El tucumano Joaquín Flores firmó su extensión con River en la previa al partido contra Atlético Tucumán

El delantero de Tafí Viejo, surgido del semillero “millonario”, selló su vínculo con el club hasta diciembre de 2028. Compartió la jornada con Facundo González y Agustín Obregón.

Obregón, González y Flores firmaron su vínculo con el Millonario. Obregón, González y Flores firmaron su vínculo con el "Millonario". Prensa CARP.
Hace 2 Hs

Hoy por la mañana, las oficinas del estadio Mâs Monumental fueron escenario de una jornada especial para tres futbolistas del semillero de River. Entre ellos, la noticia con sabor local: el tucumano Joaquín Flores, oriundo de Tafí Viejo, firmó su contrato profesional con el club de Núñez.

El delantero, de 20 años, extendió su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2028, en lo que representa un paso trascendental en su carrera. Zurdo y con proyección ofensiva, Flores se formó en las divisiones inferiores del “millonario” y viene sumando minutos en Reserva, con la ilusión de seguir acercándose a la Primera.

Junto a él, otros dos juveniles rubricaron sus contratos. El marcador central Facundo González (San Francisco, Córdoba), nacido en 2006, selló su primer vínculo profesional hasta diciembre de 2028. En tanto, Agustín Obregón (San Isidro, Buenos Aires), lateral o volante derecho, extendió su relación con River hasta diciembre de 2027.

Para Tucumán, la firma de Flores significa un nuevo motivo de orgullo: se trata de otro futbolista de la provincia que alcanza un contrato profesional con uno de los clubes más grandes del país. En un contexto donde River sigue apostando fuerte a la proyección de sus juveniles, la presencia de un taficeño en esa lista confirma la vigencia y el alcance del semillero tucumano.

Con contrato asegurado por los próximos tres años, Flores afronta ahora el desafío de afianzarse en Reserva y dar el salto definitivo al plantel profesional. Su sueño es debutar en Primera con la camiseta de River y, a la vez, convertirse en un nuevo embajador del fútbol de Tafí Viejo en la élite.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético TucumánTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
1

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
2

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru
4

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
5

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”
6

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Más Noticias
River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol

River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol

El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán

El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán

River visita a Atlético Tucumán obligado a reaccionar tras el cachetazo del Palmeiras

River visita a Atlético Tucumán obligado a reaccionar tras el cachetazo del Palmeiras

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Comentarios