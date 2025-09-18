Secciones
DeportesFútbol

Hinchas de River ya hacen fila en la Liga Tucumana para conseguir entradas para el partido contra Atlético Tucumán

Con la venta habilitada recién desde mañana, fanáticos del “Millonario” comenzaron a llegar a la sede de la Liga Tucumana de Fútbol. Se esperan 4.000 populares a $60.000 y 250 plateas a $100.000 para el duelo frente al "Decano".

Los fanáticos del Los fanáticos del
Hace 2 Hs

La expectativa por la visita de River a Tucumán ya se siente en las calles. Aunque la venta de entradas para el público visitante recién comenzará el viernes, varios hinchas comenzaron a hacer fila este miércoles en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol, decididos a asegurarse un lugar en el Monumental José Fierro.

El operativo contempla 4.000 populares a un valor de $60.000 y 250 plateas a $100.000, que también estarán disponibles el sábado en el estadio. Desde la organización, el dirigente Aldo Fernández confirmó que las reuniones de seguridad se realizan a diario y que el número definitivo de efectivos se anunciará el jueves. Sin embargo, ya se adelantó que será un dispositivo más numeroso que el dispuesto frente a Rosario Central. La meta es que el estadio luzca como en las grandes citas, con ambas hinchadas alentando a pleno.

Entre los primeros en la fila estuvo Alexis Sanabria, de 26 años y vecino de San Cayetano, que confía en un triunfo 2-1 del “Millonario”. Su hermano Nicolás Sanabria, de 16 años, también se sumó al entusiasmo: “River gana con goles de Borja y Fernández”, aseguró.

Florencia Romo, de 24 años, integrante de la filial oficial, recordó que en el último partido se reunió con más de 100 hinchas en Argentinos del Norte para verlo en pantalla gigante. Ahora quiere vivir la experiencia en carne propia: “Para mí, River es amor de nacimiento”, dijo convencida de que el resultado será un 3-0 con dos tantos de Borja y otro de Colidio.

Los hinchas de River ya hacen fila en la Liga Tucumana. Los hinchas de River ya hacen fila en la Liga Tucumana. CARLOS OARDI/LA GACETA.

Otros simpatizantes, como Bárbara Juárez, que llegó desde Los Ralos, también pasaron por la Liga en busca de asegurarse su entrada. Todos coinciden en algo: la visita de River a Tucumán es un acontecimiento que no quieren perderse.

A la lista se sumó Bruno Chocobar, de 42 años y oriundo de Lastenia. Llegó a las 20 con la fe intacta: “Ganamos 2 a 1, con goles de Salas y Colidio. Mi ídolo es Enzo Pérez. Lo vi en Santiago, en la Copa Argentina contra San Martín, y siempre que podemos viajamos. Somos River y socios, y nos juntamos en mi casa en Villa Lastenia. Conversando con todos los hinchas de River somos familia”, contó, reflejando el sentimiento que une a miles de fanáticos en cada rincón del país.

Hinchas de River ya hacen fila en la Liga Tucumana para conseguir entradas para el partido contra Atlético Tucumán CARLOS OARDI/LA GACETA.
Temas Club Atlético River PlateLiga Tucumana de FútbolClub Atlético Rosario CentralArgentinaJosé FierroClub Atlético TucumánTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta
1

Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”
2

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei
3

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord
4

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista
5

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes
6

Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

Más Noticias
Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Tensión financiera: los bonos caen, el riesgo país supera los 1.400 puntos y el dólar opera en precios récord

Damián Martínez, sobre el partido contra River: Será una linda oportunidad para volver a sonreír

Damián Martínez, sobre el partido contra River: "Será una linda oportunidad para volver a sonreír"

Video: el tucumano Tomás Cuello sufrió una escalofriante lesión en la Copa Sudamericana

Video: el tucumano Tomás Cuello sufrió una escalofriante lesión en la Copa Sudamericana

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

Nelson Castro reveló el verdadero motivo por el que dejó la medicina

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

El nuevo gesto de diálogo entre la Nación y Tucumán tras el revés electoral de Milei

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Marcha federal y rechazo al veto universitario: “Que los senadores no se vendan”

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Internaron al comisionado que causó la muerte de una ciclista

Comentarios