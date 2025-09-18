Hinchas de River ya hacen fila en la Liga Tucumana para conseguir entradas para el partido contra Atlético Tucumán

El operativo contempla 4.000 populares a un valor de $60.000 y 250 plateas a $100.000, que también estarán disponibles el sábado en el estadio. Desde la organización, el dirigente Aldo Fernández confirmó que las reuniones de seguridad se realizan a diario y que el número definitivo de efectivos se anunciará el jueves. Sin embargo, ya se adelantó que será un dispositivo más numeroso que el dispuesto frente a Rosario Central. La meta es que el estadio luzca como en las grandes citas, con ambas hinchadas alentando a pleno.