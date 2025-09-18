Hinchas de River ya hacen fila en la Liga Tucumana para conseguir entradas para el partido contra Atlético Tucumán

La expectativa por la visita de River a Tucumán ya se siente en las calles. Aunque la venta de entradas para el público visitante recién comenzará el viernes, varios hinchas comenzaron a hacer fila este miércoles en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol, decididos a asegurarse un lugar en el Monumental José Fierro.
El operativo contempla 4.000 populares a un valor de $60.000 y 250 plateas a $100.000, que también estarán disponibles el sábado en el estadio. Desde la organización, el dirigente Aldo Fernández confirmó que las reuniones de seguridad se realizan a diario y que el número definitivo de efectivos se anunciará el jueves. Sin embargo, ya se adelantó que será un dispositivo más numeroso que el dispuesto frente a Rosario Central. La meta es que el estadio luzca como en las grandes citas, con ambas hinchadas alentando a pleno.
Entre los primeros en la fila estuvo Alexis Sanabria, de 26 años y vecino de San Cayetano, que confía en un triunfo 2-1 del “Millonario”. Su hermano Nicolás Sanabria, de 16 años, también se sumó al entusiasmo: “River gana con goles de Borja y Fernández”, aseguró.
Florencia Romo, de 24 años, integrante de la filial oficial, recordó que en el último partido se reunió con más de 100 hinchas en Argentinos del Norte para verlo en pantalla gigante. Ahora quiere vivir la experiencia en carne propia: “Para mí, River es amor de nacimiento”, dijo convencida de que el resultado será un 3-0 con dos tantos de Borja y otro de Colidio.
Otros simpatizantes, como Bárbara Juárez, que llegó desde Los Ralos, también pasaron por la Liga en busca de asegurarse su entrada. Todos coinciden en algo: la visita de River a Tucumán es un acontecimiento que no quieren perderse.
A la lista se sumó Bruno Chocobar, de 42 años y oriundo de Lastenia. Llegó a las 20 con la fe intacta: “Ganamos 2 a 1, con goles de Salas y Colidio. Mi ídolo es Enzo Pérez. Lo vi en Santiago, en la Copa Argentina contra San Martín, y siempre que podemos viajamos. Somos River y socios, y nos juntamos en mi casa en Villa Lastenia. Conversando con todos los hinchas de River somos familia”, contó, reflejando el sentimiento que une a miles de fanáticos en cada rincón del país.