Mercado: la nueva generación de inteligencia artificial que transforma la logística

La logística vive una nueva etapa de evolución gracias a la incorporación de agentes de inteligencia artificial (IA), sistemas capaces no sólo de procesar información, sino también de tomar decisiones autónomas en tiempo real, adaptarse a imprevistos y colaborar con otros sistemas. Su aplicación está revolucionando procesos clave como la planificación de rutas, el seguimiento de flotas, la gestión predictiva de inventarios y la automatización de almacenes.