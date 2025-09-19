Argentina vuelve a escalar en el ranking de riesgo país y queda segunda en la región

La escalada se atribuye a la incertidumbre política y económica, sumada a la presión cambiaria, la fragilidad de las reservas del Banco Central y la falta de acceso a los mercados de deuda. También pesan las negociaciones con el FMI y las dudas sobre la viabilidad del ajuste fiscal sin profundizar la recesión, consignó el diario "Ámbito".