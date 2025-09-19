Secciones
Argentina vuelve a escalar en el ranking de riesgo país y queda segunda en la región

La calificación roza los 1.500 puntos y se ubica por detrás de Venezuela.

Riesgo país. FOTO ILUSTRATIVA Riesgo país. FOTO ILUSTRATIVA
Hace 2 Hs

El riesgo país argentino volvió a niveles críticos este viernes, rozando los 1.456 puntos básicos, y posicionándose como el segundo más alto de América Latina, solo por debajo de Venezuela. 

El índice ya superó al de Bolivia y Ecuador, consolidando a Argentina como uno de los países con mayor dificultad para acceder al crédito internacional.

La escalada se atribuye a la incertidumbre política y económica, sumada a la presión cambiaria, la fragilidad de las reservas del Banco Central y la falta de acceso a los mercados de deuda. También pesan las negociaciones con el FMI y las dudas sobre la viabilidad del ajuste fiscal sin profundizar la recesión, consignó el diario "Ámbito".

El deterioro es significativo si se considera que, a fines de 2023, el indicador había caído a 546 puntos. Hoy, para emitir deuda soberana, el Estado argentino debería ofrecer tasas cercanas al 18% anual en dólares, frente al 4% de los bonos estadounidenses, un costo considerado inviable a mediano plazo.

Los bonos en dólares retrocedieron en la última rueda a valores cercanos a u$s50, niveles similares a los de septiembre de 2020. Los analistas advierten que los precios actuales reflejan la expectativa de un posible nuevo default, especialmente si se produce un cambio político en 2027.

