Secciones
Mundo

¿Quién era DJ Who y por qué su muerte conmociona a los chilenos?

Claudio Medina, mejor conocido como DJ Who, falleció dejando un legado en la música con grandes colaboraciones y presentaciones.

El chileno DJ Who murió el miércoles por la noche El chileno DJ Who murió el miércoles por la noche Rock& Pop
Hace 2 Hs

El mundo de la música chilena se viste de luto con la partida de Claudio Medina, el productor y DJ detrás del nombre DJ Who. A través de un comunicado en sus redes sociales, la productora Techmotion Chile informó sobre su deceso. 

Conmoción en Chile: murió DJ Who, productor y referente la música electrónica

Conmoción en Chile: murió DJ Who, productor y referente la música electrónica

En su mensaje, la organización resaltó la influyente carrera de Medina en la escena nacional y sus valiosas colaboraciones, así como sus notables presentaciones en escenarios tanto dentro como fuera del país. Las causas de su repentina muerta todavía no han sido reveladas de maneras oficial.

¿Quién era DJ Who y de qué falleció?

Claudio Medina inició como grafitero, pero con el paso del tiempo fue descubriendo sus dotes en la tornamesa con la realización de algunos beats, lo que lo llevó a trabajar como productor de algunos artistas.

Su primer disco, que comenzó a trabajar en 2003, en el que trabajó con artistas desde Lucho Gatica, Myriam Hernández, hasta Dante Spinetta, Los Tetas, Ana Tijoux y más, quedó perdido. Esto lo reveló en una entrevista con Rock & Pop en 2017 para el programa RP Stars.

Su debut oficial como DJ en vivo fue en 2008, en club Subterráneo. Poco a poco comenzó a hacerse más conocido en vivo, hasta llegar a trabajar en escenarios mucho más grandes.

DJ Who llegó a trabajar en escenarios como Lollapalooza Chicago, EDC Mexico, Lollapalooza Chile, e incluso en el festival de música electrónica Creamfields.

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
1

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
2

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru
4

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
5

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”
6

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Más Noticias
Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

¿Cuáles son los cuatro alimentos que debilitan la memoria?

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

“Si hay veto, hay marcha”: estudiantes universitarios de Tucumán opinan sobre el reclamo por la educación

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa, según el Feng Shui?

¿Qué significa encontrar cucarachas en casa, según el Feng Shui?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Comentarios