¿Quién era DJ Who y por qué su muerte conmociona a los chilenos?

El mundo de la música chilena se viste de luto con la partida de Claudio Medina, el productor y DJ detrás del nombre DJ Who. A través de un comunicado en sus redes sociales, la productora Techmotion Chile informó sobre su deceso.
En su mensaje, la organización resaltó la influyente carrera de Medina en la escena nacional y sus valiosas colaboraciones, así como sus notables presentaciones en escenarios tanto dentro como fuera del país. Las causas de su repentina muerta todavía no han sido reveladas de maneras oficial.
¿Quién era DJ Who y de qué falleció?
Claudio Medina inició como grafitero, pero con el paso del tiempo fue descubriendo sus dotes en la tornamesa con la realización de algunos beats, lo que lo llevó a trabajar como productor de algunos artistas.
Su primer disco, que comenzó a trabajar en 2003, en el que trabajó con artistas desde Lucho Gatica, Myriam Hernández, hasta Dante Spinetta, Los Tetas, Ana Tijoux y más, quedó perdido. Esto lo reveló en una entrevista con Rock & Pop en 2017 para el programa RP Stars.
Su debut oficial como DJ en vivo fue en 2008, en club Subterráneo. Poco a poco comenzó a hacerse más conocido en vivo, hasta llegar a trabajar en escenarios mucho más grandes.
DJ Who llegó a trabajar en escenarios como Lollapalooza Chicago, EDC Mexico, Lollapalooza Chile, e incluso en el festival de música electrónica Creamfields.