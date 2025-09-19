Conmoción en Chile: murió DJ Who, productor y referente la música electrónica

La industria musical chilena está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Claudio Medina, reconocido en el ámbito artístico como DJ Who. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte.
El deceso fue informado por la productora y medio de prensa Techmotion, quienes expresaron su pesar a través de un comunicado: “Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento del dj y productor Claudio Medina, más conocido como DJ Who”.
En la misma nota, destacaron la trayectoria artística del músico: “Tuvo una destacada trayectoria en la escena nacional y colaboró con importantes artistas del medio, como sus destacadas presentaciones en escenarios nacionales e internacionales”.
Una extensa trayectoria
DJ Who comenzó su carrera como grafitero antes de volcarse a la música en el año 2000, produciendo para diversos artistas.
Entre sus colaboraciones más destacadas se encuentran trabajos con Anita Tijoux, Makiza, Quique Neira y Dante Spinetta, consolidándose como un referente de la escena musical nacional.