Secciones
Mundo

Conmoción en Chile: murió DJ Who, productor y referente la música electrónica

El artista trabajó con figuras como Anita Tijoux, Makiza, Quique Neira y Dante Spinetta, dejando un legado inolvidable.

Conmoción en Chile: murió DJ Who, productor y referente la música electrónica
Hace 2 Hs

La industria musical chilena está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Claudio Medina, reconocido en el ámbito artístico como DJ Who. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte.

El deceso fue informado por la productora y medio de prensa Techmotion, quienes expresaron su pesar a través de un comunicado: “Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento del dj y productor Claudio Medina, más conocido como DJ Who”.

La banda chilena Saiko rinde homenaje a Charly García con “Rezo por vos”

La banda chilena Saiko rinde homenaje a Charly García con “Rezo por vos”

En la misma nota, destacaron la trayectoria artística del músico: “Tuvo una destacada trayectoria en la escena nacional y colaboró con importantes artistas del medio, como sus destacadas presentaciones en escenarios nacionales e internacionales”.

Una extensa trayectoria

DJ Who comenzó su carrera como grafitero antes de volcarse a la música en el año 2000, produciendo para diversos artistas. 

Entre sus colaboraciones más destacadas se encuentran trabajos con Anita Tijoux, Makiza, Quique Neira y Dante Spinetta, consolidándose como un referente de la escena musical nacional.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La madre de Marina Romero rompió el silencio sobre la enfermedad de su hija

La madre de Marina Romero rompió el silencio sobre la enfermedad de su hija

Marina Romero comparte fotos con sus hijos tras anunciar su enfermedad: “Lo esencial estaba en esos momentos”

Marina Romero comparte fotos con sus hijos tras anunciar su enfermedad: “Lo esencial estaba en esos momentos”

Lo más popular
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
1

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
2

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
3

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
4

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime
5

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”
6

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Recuerdos fotográficos: 1913. ¿En qué lugar se peleó la batalla de Tucumán?

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Legislatura: la nueva ley de salud mental salió con apoyo unánime

Comentarios