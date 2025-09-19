La UNT abre inscripciones para la capacitación en Ley Micaela dirigida a estudiantes

La Ley Micaela, aprobada en la Argentina en 2018, establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Desde entonces, distintas universidades del país incorporaron instancias formativas destinadas a su comunidad educativa. En este marco, la Universidad Nacional de Tucumán lanzó la última cohorte 2025 dirigida a estudiantes, organizada por la Secretaría de Género, Diversidades y Derechos Humanos.
La propuesta se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre la perspectiva de género en el ámbito universitario y construir una comunidad libre de violencias. El programa es gratuito, tiene modalidad híbrida y entrega certificación oficial a quienes cumplan con todas las instancias.
Inscripción abierta
La inscripción estará habilitada hasta el 24 de septiembre y podrá realizarse de manera online en el siguiente enlace: https://docs.google.com/uyEMnqHXwi2vBdsM6. El proceso es gratuito y se encuentra abierto a toda la comunidad estudiantil de la UNT.
Fechas y modalidad de cursado
El cronograma de la capacitación está compuesto por tres clases y un trabajo final. Las dos primeras clases se dictarán a través de la plataforma Zoom:
- Jueves 25 de septiembre, de 18 a 20 horas.
- Miércoles 15 de octubre, de 18 a 20 horas.
La tercera instancia será presencial, el jueves 30 de octubre de 10 a 12 horas, en el Anfiteatro del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265). Finalmente, la presentación del trabajo final deberá realizarse en el campus virtual, entre el lunes 3 y el viernes 7 de noviembre.
La capacitación combina espacios de formación teórica con actividades prácticas, lo que permite a los estudiantes profundizar en el análisis de las problemáticas vinculadas a la igualdad de género y la prevención de violencias.
Una herramienta para el futuro profesional
La UNT subraya que esta capacitación fortalece la formación de los estudiantes al brindar herramientas que trascienden el ámbito académico. Incorporar la perspectiva de género resulta clave para quienes se desempeñarán en distintas áreas de la vida profesional y ciudadana.
Además, al tratarse de la última cohorte prevista para 2025, esta edición representa la oportunidad final para los estudiantes de participar y obtener la certificación que acredita la capacitación.
Desde la Secretaría de Género, Diversidades y DDHH remarcaron la importancia de sumarse a esta instancia, que busca promover un entorno académico libre de violencias y garantizar una universidad más justa e igualitaria.