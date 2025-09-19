La UNT abre inscripciones para la capacitación en Ley Micaela dirigida a estudiantes

La Ley Micaela, aprobada en la Argentina en 2018, establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Desde entonces, distintas universidades del país incorporaron instancias formativas destinadas a su comunidad educativa. En este marco, la Universidad Nacional de Tucumán lanzó la última cohorte 2025 dirigida a estudiantes, organizada por la Secretaría de Género, Diversidades y Derechos Humanos.