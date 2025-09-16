"Belén", la película sobre la joven tucumana es candidata al Óscar: la opinión de Dolores Fonzi

¿Cómo se muestra la militancia en Belén?

Dolores asegura que "Belén" es una película comprometida y militante, aunque prefiere enfocarse en el tratamiento de los materiales con humanidad. Ella afirma sentirse cómoda con esta aproximación, destacando que "la humanidad es lo que nos baja" y que no se considera ni a sí misma ni a otros como "superhéroes ni campeones de nada". La directora no buscó crear una película solemne, sino escuchar lo que el material necesitaba para ser contado, explorando conceptos como el encierro y el exterior con referencias del cine mundial. "Si se pudo, se puede. Hay algo de esa reunión, de un trabajo colectivo que puede cambiar cosas que hay que cambiar", señala la directora.