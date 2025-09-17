La Voz Argentina 2025: se filtró quiénes serían los cuatro concursantes que llegan a la final

Un desliz en la producción de La Voz Argentina 2025 dejó al descubierto los nombres de los cuatro participantes que llegarán a la gran final del certamen, generando reacciones mixtas entre los seguidores del programa. Con las grabaciones ya concluidas, la información se viralizó rápidamente, adelantando lo que sucederá en las próximas semanas antes de la final televisada.
Los cuatro finalistas
Los finalistas representan a cada equipo y algunos se perfilaban como favoritos desde el inicio, mientras que otros dieron la sorpresa:
Alan Lez (equipo Lali Espósito): Desde su audición a ciegas, Alan se destacó por su potencia vocal y su carisma, consolidándose como uno de los concursantes más fuertes del certamen.
Nicolás Behringer (equipo Luck Ra): Su voz potente y versátil lo convierte en un talento destacado, aunque se aleja del estilo cuartetero de su coach, mostrando un perfil más original dentro del equipo.
Eugenia Rodríguez (equipo Miranda!): La participante de perfil bajo sorprendió con un gran caudal vocal, conquistando tanto al jurado como al público con su interpretación impecable.
Valentina Otero (equipo Soledad Pastorutti): Considerada la revelación del certamen, Valentina fue eliminada en varias instancias y rescatada por los robos, demostrando un estilo único que la llevó hasta la final.
Estado actual del certamen
Con las grabaciones de los programas restantes finalizadas, los equipos ya definieron a sus finalistas, pero aún quedan varias semanas para que se emita la gran final. La Voz Argentina se transmite ahora de lunes a jueves, manteniendo a la audiencia expectante hasta que comience MasterChef Celebrity.
Después del 2° round, así quedaron los equipos con seis participantes cada uno:
Team La Sole: Luis González, Milagros Gerez Amud, Violeta Patricia Lemo, Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, Valentina Otero, Milena Salamanca.
Team Lali: Alan Lez, Iara Lombardi, Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni, Rafael Morcillo.
Team Luck Ra: Thomas Dantas, Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach, Federico Mestre, Nicolás Behringer.
Team Miranda!: Emiliano Villagra, Thomas Guzmán, Sofía Verna, Pablo Cuello, Joaquín Martínez, Eugenia Rodríguez.