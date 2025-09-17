La Voz Argentina 2025: se filtró quiénes serían los cuatro concursantes que llegan a la final

Un desliz en la producción de La Voz Argentina 2025 dejó al descubierto los nombres de los cuatro participantes que llegarán a la gran final del certamen, generando reacciones mixtas entre los seguidores del programa. Con las grabaciones ya concluidas, la información se viralizó rápidamente, adelantando lo que sucederá en las próximas semanas antes de la final televisada.