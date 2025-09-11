Secciones
México busca elevar el arancel a los autos fabricados en Asia hasta 50%

El objetivo principal es proteger el empleo. Estiman que alrededor de 320.000 empleos están directamente relacionados con lo que suceda con estos productos

Hace 1 Hs

El gobierno de México busca aumentar hasta en un 50% los aranceles a los automóviles fabricados en Asia, como parte del plan presupuestario para 2026, confirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante un evento en el Estado de México, Ebrard explicó que la medida apunta a proteger la industria automotriz nacional y los empleos vinculados al sector.

“Lo vamos a llevar más alto, porque los precios a los que están llegando a México están por debajo de lo que llamamos precio de referencia. El objetivo principal es proteger el empleo. Estimamos que alrededor de 320.000 empleos están directamente relacionados con lo que suceda con estos productos”, señaló.

Aranceles y Plan México

La presidenta Claudia Sheinbaum ya había anticipado que su administración buscaría aplicar aranceles a países con los que México no tiene acuerdos comerciales, dentro del programa “Plan México”, orientado a fortalecer la manufactura local y reducir la dependencia de las importaciones.

Con este aumento, los autos asiáticos que ingresen a México sin cobertura de tratados de libre comercio podrían enfrentar un arancel de hasta 50%, encareciendo sus precios en el mercado interno.

Proceso legislativo y entrada en vigor

La propuesta forma parte del proyecto de presupuesto 2026 y deberá ser aprobada por el Congreso mexicano, donde el partido gobernante cuenta con una cómoda mayoría.

De ser sancionada, la medida se implementará 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, informó Ebrard.

Impacto económico

El gobierno sostiene que el ajuste en los aranceles permitirá:

Proteger más de 320.000 empleos relacionados con la industria automotriz.

Impulsar la producción nacional y atraer nuevas inversiones en el sector.

Reforzar los ingresos fiscales y reducir el déficit presupuestario proyectado para 2026.

La decisión marca un nuevo paso en la estrategia económica de Sheinbaum para equilibrar el comercio exterior y fortalecer la industria automotriz local frente a la competencia asiática.

