La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo para las elecciones generales de octubre

Cómo saber dónde votás y qué se elige en cada provincia.

Hace 4 Min

La Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición este martes 16 de septiembre el padrón electoral definitivo, cumpliendo con el cronograma que establece su difusión 40 días antes de la elección general.

Los electores ya pueden consultar en línea su lugar de votación ingresando al sitio oficial https://www.padron.gob.ar/

La plataforma permite conocer los datos completos: nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden, ingresando número de DNI, género, distrito y código de validación.

Plazo para correcciones

Hasta el 26 de septiembre los ciudadanos pueden solicitar correcciones por errores u omisiones en los padrones. La CNE recordó la importancia de verificar esta información para evitar inconvenientes el día de la votación.

PARA LAS NACIONALES. La Boleta Única Papel muestra toda la oferta electoral y, en el reverso, cuenta con un instructivo para quien votará. PARA LAS NACIONALES. La Boleta Única Papel muestra toda la oferta electoral y, en el reverso, cuenta con un instructivo para quien votará.

Qué se vota el 26 de octubre

Las elecciones legislativas nacionales de 2025 renovarán 24 bancas del Senado y 127 bancas en Diputados.

Senadores: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

Diputados: Jujuy (3), Salta (3), Formosa (2), Tucumán (4), Chaco (4), Santiago del Estero (3), Catamarca (3), Santa Fe (9), Corrientes (3), Misiones (3), Córdoba (9), La Rioja (2), San Juan (3), San Luis (3), La Pampa (3), Buenos Aires (35), CABA (13), Mendoza (5), Chubut (2), Santa Cruz (3) y Tierra del Fuego (2).

Además, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero tendrán elecciones locales en simultáneo con las nacionales.

Cómo se vota: Boleta Única Papel

El 26 de octubre se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), que concentra a todos los candidatos en una sola boleta. Los partidos aparecen en columnas verticales y los cargos en filas horizontales; el votante debe marcar con un tilde a su candidato en la casilla correspondiente. 

La CNE difundió un video tutorial para explicar el procedimiento y facilitar la elección en cada categoría.

Fechas clave del cronograma electoral 2025

16 de septiembre: impresión y publicación de los padrones definitivos y designación de autoridades de mesa.

21 de septiembre: inicio de la campaña electoral en medios de comunicación.

1° de octubre: difusión de lugares y mesas de votación.

24 de octubre: fin de la campaña electoral y comienzo de la veda electoral desde las 8 de la mañana.

26 de octubre: elecciones generales.

28 de octubre: inicio del escrutinio definitivo y cierre del período de reclamos sobre la elección.

25 de diciembre: fin del plazo para justificar la no emisión del voto.

1° de febrero: fin del plazo para presentar el informe final de campaña.

