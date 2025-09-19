Extremo Tucumán Tafí: trail, emoción y una lección de inclusión en los Valles Calchaquíes

La emoción que dejó la llegada de Alan Rodríguez se multiplicó en la voz de quienes acompañaron a la delegación de Down is Up, una asociación que tuvo un rol fundamental en esta edición de Extremo Tucumán Tafí. Romina Medina, psicóloga de la institución, contó cómo vivieron los chicos la experiencia de estar presentes en una de las carreras más convocantes de la región. “Viajó un grupo de niños, adolescentes y jóvenes con su equipo de profes y estuvieron a cargo de la entrega de medallas y de recibir a los corredores en la meta. La verdad es que fue increíble, porque significó para ellos ser parte de un evento desde un lugar distinto, donde la emoción de los runners se mezclaba con la de ellos en cada abrazo y en cada medalla entregada”, relató.