La UNT inauguró el XVI Congreso Argentino y XII Iberoamericano de Derecho Societario

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) dio inicio al XVI Congreso Argentino y XII Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, el encuentro académico más prestigioso de la especialidad en la región, que se desarrolla bajo el lema “Los nuevos desafíos del Derecho Societario”.
La ceremonia inaugural reunió a autoridades universitarias, representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, decanos y docentes de distintas facultades, investigadores, estudiantes y juristas invitados de Argentina, España, Uruguay, Brasil, Perú, Chile y Paraguay.
Entre los presentes estuvieron la decana de la Facultad, Dra. María Cristina Grunauer de Falú, el vicedecano subrogante, Dr. Horacio Madkur, la vicerrectora de la UNT, Dra. Mercedes Leal, y el presidente honorario del Congreso, Dr. Juan Carlos Veiga.
Durante su discurso, Veiga recordó la trayectoria histórica del congreso y rindió homenaje al maestro Efraín Hugo Richard. “Este Congreso está pensado para quienes hoy son la fuerza viva del Derecho Societario: los jóvenes”, afirmó, destacando la participación internacional y la importancia de generar un espacio de amistad y hermandad iberoamericana.
Por su parte, la decana Grunauer de Falú resaltó el papel de la universidad pública como espacio natural para el debate académico y destacó la creación de una comisión especial de estudiantes, integrada por 80 jóvenes. “Aquí se debate, se reflexiona y se construye conocimiento para transformar la realidad”, expresó.
El vicedecano Horacio Madkur subrayó el carácter federal del evento, con jornadas preparatorias que abarcaron desde Jujuy hasta Neuquén, y enumeró los cuatro ejes que guiarán las discusiones: estructura legal, conflictos internos, financiamiento y relación de las empresas con el Estado.
La vicerrectora Mercedes Leal situó la inauguración en el contexto de defensa de la universidad pública, destacando los 111 años de historia de la UNT como institución gratuita, cogobernada y abierta a la sociedad. “Necesitamos recuperar los sueños colectivos y en eso la universidad tiene mucho que aportar”, señaló.
Especialistas internacionales y primera jornada
Tras los discursos protocolares, la conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Daniel Vítolo (Inspector General de Justicia de la Nación) y de la Dra. Teresa Rodríguez de las Heras Ballell (Universidad Carlos III de Madrid, España), con la moderación de Horacio Roitman.
La primera mesa panel, titulada “Los desafíos del Derecho Societario”, contó con la participación de Jorge Feliú Rey, Ana Belén Campuzano Laguillo, Ricardo Olivera García y Rafael Manovil, moderados por la Dra. María Celia Marsilli. La jornada finalizó con un cóctel de bienvenida en la Casa Histórica de Tucumán.
Trayectoria
Creado en 1994, el Congreso Societario se realiza cada tres años y ha pasado por ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Buenos Aires y San Juan. Tucumán se convierte esta vez en el epicentro del debate académico sobre el futuro del derecho societario en Iberoamérica, con más de 275 ponencias presentadas.
Las actividades se extenderán hasta el sábado 20 de septiembre en la Casa Remis (25 de Mayo 471), incluyendo mesas panel, comisiones de trabajo y presentaciones de libros.
Cronograma destacado:
- Viernes 19 de septiembre: mesas panel sobre Derecho Societario en Iberoamérica, presentación del libro Código Civil y Comercial comentado y paneles de propuestas para un nuevo derecho societario.
- Sábado 20 de septiembre: presentaciones de libros y conversatorio final con destacados juristas.
El Congreso cuenta con reconocimiento académico e institucional de universidades, colegios profesionales, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, la Cámara Federal de Apelaciones, el Gobierno provincial y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.