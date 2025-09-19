El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán

Una complicidad que viene de lejos

No fue la primera vez que Colapinto y GZ compartieron un intercambio distendido. La relación entre ambos se remonta a 2023, cuando el piloto debutaba en la Fórmula 1 con Williams y le agradeció a la periodista por la nota con un guiño: “¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”.