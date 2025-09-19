El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán

En la antesala del Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto volvió a regalar un momento descontracturado en el paddock. Esta vez, el piloto argentino protagonizó un divertido cruce con la periodista Christine GZ, que no dudó en elogiar sus cualidades fuera del auto.
“Nos quedamos locos con cómo actúas”, le dijo la reportera, en referencia a su participación en un nuevo comercial. Con una sonrisa cómplice, Colapinto retrucó: “¿No sabías? Actuando soy mejor que manejando. Si manejando hiciera lo que hago actuando… ¿Sabés qué? Sería mejor que Schumacher y Verstappen juntos”. Entre carcajadas, el bonaerense agregó: “Capaz vamos por el camino actoral… No, mentira”.
Una complicidad que viene de lejos
No fue la primera vez que Colapinto y GZ compartieron un intercambio distendido. La relación entre ambos se remonta a 2023, cuando el piloto debutaba en la Fórmula 1 con Williams y le agradeció a la periodista por la nota con un guiño: “¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”.
Desde entonces, cada encuentro suma un nuevo capítulo. Uno de los más recordados fue tras el Gran Premio de Países Bajos, donde Colapinto terminó 11°. Ante la consulta sobre la siguiente carrera, en Monza, él respondió con memoria rápida: “Sí, ahí debuté en la Fórmula 1 el año pasado. Ahí tuvimos nuestra primera nota”. La carcajada compartida confirmó el buen clima que suelen generar.
Colapinto no solo acelera en pista: también empieza a ganar espacio en las pantallas, donde se lo ve como una de las caras habituales de la marca líder en comercio electrónico de América Latina.