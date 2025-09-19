Dimes y diretes: la crisis cambiaria no estuvo ausente en la noche de los 40 años de Fundación del Tucumán
El scrolleo fue constante, porque en el mismo momento en que se desarrollaba la celebración, el ministro de Economía, Luis Caputo, participaba de la tradicional entrevista de los jueves en el streaming Carajo.
EL SALÓN. Estuvo colmado de empresarios, funcionarios e invitados.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas El DólarOsvaldo JaldoFundación del TucumánDonald TrumpLuis CaputoWalter BerarducciCrisis económicaJavier Milei
Lo más popular