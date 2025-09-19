El Senasa actualizó las normas para el transporte de animales vivos y productos agroalimentarios

Otra novedad relevante es la creación del Programa de Certificación Sanitaria Oficial de Fabricación de Vehículos, destinado a fabricantes que busquen homologar sus diseños ante el Senasa según estándares técnicos exigentes, antes de comercializar los modelos. Esta certificación, supervisada y auditada por el organismo, tendrá una validez de cinco años para cada vehículo 0 km destinado al transporte de animales vivos o productos de origen animal.