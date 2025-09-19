Por qué cada 19 de septiembre se homenajea a los preceptores: el origen de la celebración

El “Mes de la Educación” en Argentina

En el noveno mes del año, las fechas alusivas al ámbito académico y escolar ocurren casi todos los días. Comienza por el Día de la Secretaria o Secretario de Escuelas, el 4 de septiembre, continúa por el Día Internacional de la Alfabetización (8 de septiembre), el Día del Maestro (el 11 de septiembre), el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios (16 de septiembre), el Día del Psicopedagogo (17 de septiembre) el Día del Preceptor (19 de septiembre) y culmina en el tan esperado Día del Estudiante, que a la vez coincide con el comienzo de la Primavera.