Por qué cada 19 de septiembre se homenajea a los preceptores: el origen de la celebración

El ritmo de una escuela no podría establecerse completamente sin la labor esencial de los preceptores, que en esta ocasión celebran su día especial. Todos los 19 de septiembre, en el marco del mes de la Educación en la Argentina, honramos a estos actores, piezas fundamentales en la vida de alumnos y en la labor de los profesores.
Hoy se celebra el Día del Preceptor en la Argentina, una fecha que busca exaltar la figura de este personal no docente que es fundamental en el funcionamiento de las escuelas. Si bien no existe una razón por la cual se haya escogido el 19 de septiembre como día de celebración, el festejo se sitúa en el “Mes de la Educación” en el país, donde una secuencia de múltiples celebraciones ocurren cada semana.
El “Mes de la Educación” en Argentina
En el noveno mes del año, las fechas alusivas al ámbito académico y escolar ocurren casi todos los días. Comienza por el Día de la Secretaria o Secretario de Escuelas, el 4 de septiembre, continúa por el Día Internacional de la Alfabetización (8 de septiembre), el Día del Maestro (el 11 de septiembre), el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios (16 de septiembre), el Día del Psicopedagogo (17 de septiembre) el Día del Preceptor (19 de septiembre) y culmina en el tan esperado Día del Estudiante, que a la vez coincide con el comienzo de la Primavera.
Estas cuatro semanas de celebraciones buscan acercar a la sociedad cuáles son las labores de los preceptores, tanto dentro como fuera del aula. Su tarea no es solo administrativa, como controlar el horario de ingreso de los alumnos, sino que son el “puente” esencial entre estudiantes y profesores, así como el acompañante que dirige la trayectoria de los mismos durante toda su carrera.
El trabajo esencial de los preceptores
Los preceptores se encargan de velar por el aprendizaje, las asistencia y el cumplimiento de las normas educativas. Así como pueden aplicar sanciones cuando es necesario, son los encargados de dar a conocer las normas de convivencia, vestimenta, asistencia y de conducta a todos los alumnos, con el fin de que sean cumplidas.
También su deber consiste en generar acuerdos y estabilidad de convivencia colectiva dentro y fuera del aula para todos los alumnos, así como brindar un espacio seguro a los alumnos para que puedan expresarse con libertad y respeto.
Estos acompañantes realizan tareas pedagógicas, tratando de establecer una comunicación continua entre alumnos y grupos familiares, funcionando como unexpo. Así también lo hacen con los profesores, tratando de acercarlos al alumnado. Su trabajo es facilitar la comunicación entre el cuerpo directivo de la institución, con alumnos y padres.
El deber de los preceptores es promover el desarrollo y la curiosidad académica de los estudiantes, motivándolos a mejorar su desempeño y comprometerse con su educación. Su figura, es la pieza que compone un engranaje fundamental para el funcionamiento de una escuela.