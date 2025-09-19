Secciones
Por qué se celebra el Día del Estudiante el 21 de septiembre: la historia detrás de la repatriación de un cadáver

En la actualidad, miles de estudiantes de todo el país se unen en fiestas y encuentros. Pero, ¿cuál es el origen de la celebración?

Los restos de Sarmiento descansan en el Cementerio de Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde hace más de un siglo, el Día del Estudiante se celebra ininterrumpidamente. La celebración, exclusiva de Argentina, está relacionada con la historia de un prócer nacional. Pero no tiene una fecha exclusiva, ya que comparte el calendario junto a otras efemérides como el Día de la Primavera –en el hemisferio sur– y el Día Mundial del Alzheimer. Además, en Argentina también se celebra el Día del Fotógrafo y del Artista Plástico.

El Día del Estudiante se conmemora a Domingo Faustino Sarmiento, uno de los principales impulsores de la educación gratuita y laica en el país. En definitiva, en septiembre hay dos fechas marcadas en el calendario en su honor, ya que el 11 se celebró el Día del Maestro. Esta fecha toma como hito destacado el fallecimiento del Padre del Aula.

El nexo que une un cadáver con el Día del Estudiante

Sarmiento falleció un 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay, donde se encontraba por recomendación médica. El maestro y ex presidente sufría de una insuficiencia bronquial que había deteriorado su salud, por lo que sus médicos le sugirieron buscar un clima diferente al del invierno de Buenos Aires. Entonces, partió con su hija y nietos rumbo al país vecino.

Pero 10 días después, el 21 de septiembre, sus restos lograron ser repatriados a su país natal, hecho que se celebró por las comunidades educativas argentinas. El cuerpo fue enterrado en el Cementerio de la Recoleta donde Carlos Pellegrini sostuvo que el de Sarmiento era “el cerebro más poderoso que haya producido América”.

Cuatro años más tarde fue Salvador Debenedetti, presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, quien convocó a una celebración. En 1902 decidió organizar un encuentro estudiantil en la Casa de la Universidad el mismo día que llegaron los restos de Sarmiento a Argentina.

Hace 123 años las comunidades educativas recuerdan el que podría llamarse mes de Sarmiento en honor a los hitos más importantes, no solo de su vida, sino también de sucesos post mortem.

