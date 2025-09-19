Por qué se celebra el Día del Estudiante el 21 de septiembre: la historia detrás de la repatriación de un cadáver

Desde hace más de un siglo, el Día del Estudiante se celebra ininterrumpidamente. La celebración, exclusiva de Argentina, está relacionada con la historia de un prócer nacional. Pero no tiene una fecha exclusiva, ya que comparte el calendario junto a otras efemérides como el Día de la Primavera –en el hemisferio sur– y el Día Mundial del Alzheimer. Además, en Argentina también se celebra el Día del Fotógrafo y del Artista Plástico.