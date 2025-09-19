Beneficios de comer almendras todos los días y cuántas deberías consumir

Un reciente estudio publicado en The Telegraph puso nuevamente en el centro de la escena a las almendras, calificadas como “pequeñas maravillas nutricionales” por su gran aporte de vitaminas, minerales, grasas saludables y fibra. Según la investigación, consumir 45 almendras por día podría mejorar de manera significativa la salud intestinal, además de aportar beneficios cardiovasculares y metabólicos.
El intestino —órgano clave en la digestión y la absorción de nutrientes— es responsable de procesar los residuos alimenticios y absorber el agua. Cuando su microbiota está en equilibrio, el organismo en general funciona mejor. La nutricionista Emily Holt explicó que “las almendras pueden ayudar a ralentizar la respuesta glucémica gracias a sus niveles de grasa, fibra y proteína”, algo que contribuye no solo a mejorar la digestión sino también a regular el azúcar en sangre.
Aunque 45 almendras puedan parecer una cantidad elevada, los especialistas remarcan que su ingesta diaria no solo favorece el tránsito intestinal sino que también aporta grasas monoinsaturadas, similares a las que se encuentran en la palta, que ayudan a reducir el colesterol LDL (“malo”).
La científica Emily Leeming agregó que “las almendras son uno de los frutos secos con mayor contenido de fibra y una fuente de fibra prebiótica para los microbios intestinales”, lo que potencia el crecimiento de bacterias beneficiosas en el colon.
Beneficios comprobados de las almendras
1. Previenen enfermedades cardiovasculares
Su contenido de magnesio, fibra, potasio y vitamina E favorece la absorción del colesterol HDL (“bueno”) y contribuye a reducir el LDL, disminuyendo el riesgo de problemas cardíacos.
2. Fortalecen los huesos
Aportan calcio, fósforo, potasio y magnesio, minerales esenciales para mantener huesos fuertes y prevenir la osteoporosis.
3. Regulan el azúcar en sangre
Gracias a su alto contenido de fibra y grasas saludables, ayudan a prevenir la diabetes tipo 2 y a mantener niveles estables de glucosa.
4. Mantienen la masa muscular
Una porción de 50 gramos de almendras aporta 12 gramos de proteínas, fundamentales para el crecimiento y mantenimiento de los músculos y tejidos.
Los especialistas coinciden en que su inclusión en la dieta diaria es una estrategia sencilla y eficaz para mejorar la salud en general. Ya sea como colación, en ensaladas o en preparaciones dulces y saladas, las almendras pueden convertirse en un aliado natural para el bienestar intestinal y cardiovascular.