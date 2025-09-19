Beneficios de comer almendras todos los días y cuántas deberías consumir

El intestino —órgano clave en la digestión y la absorción de nutrientes— es responsable de procesar los residuos alimenticios y absorber el agua. Cuando su microbiota está en equilibrio, el organismo en general funciona mejor. La nutricionista Emily Holt explicó que “las almendras pueden ayudar a ralentizar la respuesta glucémica gracias a sus niveles de grasa, fibra y proteína”, algo que contribuye no solo a mejorar la digestión sino también a regular el azúcar en sangre.