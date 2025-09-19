Yerba Buena refuerza la seguridad por el Día de la Primavera y del Estudiante

Con motivo de los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante, Yerba Buena implementará durante este fin de semana operativos de seguridad intensivos en diferentes sectores.
La Guardia Urbana Municipal (GUM), junto con la Policía de la Provincia, trabajará de manera coordinada con puestos de control rotativos, poniendo especial atención en los accesos a la ciudad.
Los procedimientos incluirán verificación de documentación vehicular, controles de alcoholemia y supervisión del cumplimiento de las normas de tránsito, con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.
La secretaria de Seguridad Ciudadana, Ileana Dulot, destacó la importancia de conducir con responsabilidad, evitar el consumo de alcohol si se va a manejar y respetar las normas de seguridad, especialmente en zonas concurridas y en el camino al cerro.
“Buscamos prevenir accidentes y cuidar a cada vecino para que todos puedan disfrutar de este fin de semana”, afirmó Dulot.
Los operativos de control
Los controles se desarrollarán desde el viernes 19 de septiembre, con especial énfasis el domingo 21, y se extenderán durante todo el fin de semana. Además de los puestos de control, incluirán patrullajes preventivos y vigilancia en distintos puntos estratégicos de la ciudad.