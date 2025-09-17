Secciones
El Día del Estudiante, ¿pasado por agua? Así se prepara el clima para los festejos del fin de semana en Tucumán

El meteorólogo Cristofer Brito adelantó cómo estarán los días clave para los festejos de los jóvenes en la provincia.

Hace 1 Hs

El observador meteorológico, Cristofer Brito, adelantó este miércoles que el Día del Estudiante se celebrará con condiciones favorables en Tucumán, aunque el domingo marcará un quiebre con la llegada de un frente frío y probables precipitaciones.

El experto, quien además es docente y trabaja en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, explicó a LA GACETA que la provincia atraviesa un septiembre con temperaturas elevadas y mucha humedad. “Hoy tenemos un ambiente pesado, de remera desde temprano, con cielo cargado de nubes y humo que reduce la visibilidad. Es normal que en este mes las lluvias sean escasas, estamos saliendo de la estación seca”, señaló.

El especialista advirtió que no se descartan chaparrones débiles y aislados durante la noche de hoy. “Puede sorprendernos alguna llovizna pasajera por efecto de la humedad, pero serán fenómenos cortos y localizados, sin zonas específicas”, aclaró.

De cara al fin de semana, Brito marcó diferencias clave para quienes planean festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera. A saber:

Viernes: se espera la jornada más calurosa, con una máxima de 35°C.

Sábado: el tiempo será bueno hasta la medianoche, con temperaturas entre 32°C y 34°C.

Domingo: desde la madrugada ingresará un frente frío con chaparrones y tormentas aisladas, que se extenderán durante gran parte de la jornada.

“Acertaron quienes eligieron el sábado para celebrar, porque el domingo sí se verá afectado por las lluvias y la baja de temperatura”, afirmó Brito.

Sobre las perspectivas de la nueva estación, el observador indicó que el trimestre septiembre-octubre-noviembre se presentará con temperaturas normales para Tucumán y un incremento de las precipitaciones hacia octubre. 

“Las lluvias más generalizadas llegarán recién en primavera avanzada. Por ahora todo lo que tenemos son fenómenos aislados de no más de 10 a 15 milímetros”, detalló.

Finalmente, anticipó que el verano podría ser más exigente en cuanto al calor. “Si bien aún no hay un pronóstico oficial, todo indica que, en el marco del calentamiento global, el norte argentino tendrá temperaturas muy elevadas. Les recomiendo revisar los aires acondicionados porque seguramente los van a necesitar”, concluyó.

