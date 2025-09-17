El Día del Estudiante, ¿pasado por agua? Así se prepara el clima para los festejos del fin de semana en Tucumán

El experto, quien además es docente y trabaja en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, explicó a LA GACETA que la provincia atraviesa un septiembre con temperaturas elevadas y mucha humedad. “Hoy tenemos un ambiente pesado, de remera desde temprano, con cielo cargado de nubes y humo que reduce la visibilidad. Es normal que en este mes las lluvias sean escasas, estamos saliendo de la estación seca”, señaló.